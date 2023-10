Nada Cella aveva scoperto un segreto: ecco perché secondo la Procura l’assassina fu coperta

Genova. Un puzzle fatto di tanti minuscoli tasselli e altrettanti segreti quello che la Procura di Genova è riuscita a ricomporre dopo due anni di indagini difficilissime dove sono stati risentiti tutti i testimoni dell’epoca ancora in vita e riprese in mano tutte le carte per guardarle con occhi nuovi.

E se le indagini per la Procura, chiuse qualche giorno fa con l’avviso agli indagati, concordano nell’individuare l’assassina di Nada in Annalucia Cecere, che avrebbe ucciso Nada per gelosia e perché voleva prendere il suo posto nello studio del commercialista Marco Soracco, altri e complessi elementi convergono nell’individuare una delle ragioni per la quale direttamente o indirettamente Marco Soracco e la madre decisero di coprire il suo omicidio.

Nada Cella conosceva dei segreti relativi al lavoro nello studio del commercialista di Chiavari, cose che non si dovevano sapere ma che molti probabilmente sapevano. D’altronde Padre Lorenzo Zamperin, risentito dagli investigatori nell’ambito delle nuove indagini aveva ribadito che Marisa Bucchioni, madre di Soracco, gli aveva all’epoca raccontato dei suoi sospetti su una donna che aveva mire matrimoniali sul figlio ma anche di “aver ricevuto da terzi il consiglio di mantenere il silenzio per il bene del figlio”.

E doveva essere un segreto importante se Bucchioni aveva pure negato di riconoscere la propria voce e “la provenienza della telefonata anonima ricevuta nel mese di agosto 1996 (che individuava la persona della Cecere quale autrice del reato- di fatto discolpando il figlio, e nella quale affermava in prima persona che in quel periodo la Cecere stava assillando e perseguitando il figlio”. Quella telefonata infatti era arrivata proprio quando Soracco era il principale sospettato dell’omicidio.

D’altronde l’omertà sembra essere stata uno filo conduttore di tutto il cold case per quasi trent’anni: “Un’omertà pazzesca allora e molto alta anche oggi” spiega una qualificata fonte investigativa. Un’omertà nel palazzo ma non solo, anche negli ambienti della Curia chiavarese: in molti sono stati sentiti nel corso delle indagini. E proprio da una parte del clero della cittadina rivierasca sarebbero arrivati alla famiglia Soracco inviti a non fare il nome di Annalucia Cecere.

A proposito del segreto scoperto in ufficio da Nada restano le frasi dette da Soracco al collega commercialista Paolo Bertuccio, qualche tempo prima del delitto che lo stesso Bertuccio aveva poi riferito agli investigatori: “Presto ci sarà il botto, ne parleranno anche i giornali. La segretaria se ne andrà via”.

Quale segreto aveva scoperto Nada? E perché voleva andarsene dallo studio? Solo per un lavoro più stimolante o c’era dell’altro. Solo quanto tutti gli atti di indagine, che ora sono al vaglio degli avvocati degli indagati, saranno scoperti sarà possibile rispondere con precisione a queste domande.

Ora Cecere difesa dall’avvocato Giovanni Roffo, ma anche Soracco e la madre Marisa Bucchioni (difesi dall’avvocato Andrea Vernazza) hanno 20 giorni di tempo per chiedere di essere interrogati. Poi il pm Gabriella Dotto, che ha coordinato le nuove indagini della squadra mobile, potranno chiedere il rinvio a giudizio.

Rispetto al favoreggiamento di cui lo accusa la procura Soracco, sentito ieri dal Tgr Liguria, ha nuovamente dibadito di avere avuto una conoscenza superficiale con Cecere e di non averla vista nel suo studio la mattina del 6 maggio 1996.