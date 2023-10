Mutui, in Liguria tasso fisso ancora più vantaggioso rispetto al variabile: ecco le proiezioni di Telemutuo

Anche in Liguria il tasso fisso la fa da padrone rispetto al tasso variabile. Questo nonostante una frenata su nuovi possibili aumenti del costo del denaro nella zona euro, che ha alimentato le preoccupazioni sui mutui a tasso variabile, una transazione ancora privilegiato dal sistema bancario-creditizio in quanto più vantaggioso e meno soggetto ai vincoli di bilancio per gli istituti finanziari.

Tuttavia, secondo le rilevazioni degli esperti di Telemutuo, ad oggi la scelta del tasso fisso è quella maggiormente indicata per investitori e acquirenti. Restano, infatti, le attuali incertezze sull’evoluzione dei tassi di interesse in Europa: nel mese di settembre il direttivo di Francoforte ha operato il decimo rialzo consecutivo portando i saggi al 4,5%. E gli esperti, nonostante alcune rassicurazioni arrivate da Bruxelles, scommettono che il costo del denaro non tornerà di certo a scendere per almeno un altro anno.

Lo ha ribadito nei giorni scorsi il capo del dipartimento europeo del Fondo Monetario Internazionale, Alfred Kammer, secondo cui la Bce dovrà mantenere il costo del denaro ai livelli attuali per tutto il prossimo anno se vorrà raggiungere l’obiettivo di riportare l’inflazione al 2%. “Ci aspettiamo che l’inflazione venga portata al target nella seconda metà del 2025 – ha dichiarato l’economista – ma è un periodo lungo e potrebbero esserci molti ostacoli sulla strada. Questo significherebbe anche mantenere il livello dei tassi ufficiali attuali per tutto il 2024”.

In base alle simulazioni di Telemutuo realizzate per il territorio ligure, optare per un mutuo a tasso variabile avrebbe oggi un impatto economico piuttosto consistente rispetto al tasso fisso, in quanto non sono riscontrabili adeguate compensazioni e/o riduzioni future legate alle manovre economico-finanziarie della UE.

Ipotizzando un finanziamento per l’acquisto di una prima casa a Genova, come città capoluogo di regione, e in due delle principali location turistiche come Alassio e Lerici, con una durata di 30 anni, il risparmio sulla rata tra variabile e fisso si aggira al momento intorno a 80 euro al mese. Valore a cui vanno ad aggiungersi altri 3.000 euro sotto forma di minor incidenza del debito residuo dopo 5 anni. Per definire la quota capitale che costituirà la rata dei mesi successivi, infatti, quasi tutti i piani di ammortamento sui mutui a tasso variabile vengono costruiti basandosi sul tasso attuale.

A Genova, per un appartamento di 75 mq in classe energetica A/B dal valore di 202.500 euro per un costo al metro quadro sui 2.700 euro, il mutuo all’80% arriva a 162mila euro, con una rata a tasso fisso di 728 euro al mese. A Lerici, con un prezzo al mq di 4.600 euro e un investimento previsto di 345mila euro, il mutuo all’80% si attesta a 260mila euro, con una rata mensile che arriva a 1.239 euro, sempre a tasso fisso. Infine, spostandoci nel ponente ligure e savonese, Alassio, con un prezzo al mq di 6mila euro al mq e un prezzo di acquisto stimato a 450mila euro, un mutuo all’80% arriva ad un valore di 360mila euro, con una rata, quindi, di 1.616 euro al mese.

Queste le dichiarazioni di Angelo Spiezia, amministratore delegato di Telemutuo: “Vista l’incertezza sull’andamento dei tassi di interesse e le difficoltà riscontrate dalla Bce nel contenimento dei livelli di inflazione in Europa, al momento la soluzione più indicata per chi vuole acquistare una casa è sicuramente il mutuo a tasso fisso”.

“Qualora il trend del costo del denaro Ue dovesse invertire la rotta sarà sempre possibile ricorrere allo strumento della surroga (gratuito per il mutuatario) trasformando il finanziamento a tasso fisso in un mutuo a tasso variabile. Per chi invece volesse seguire un approccio prudenziale fin da subito, esiste la possibilità di sottoscrivere un mutuo con tasso rinegoziabile che, per contratto, offre la possibilità al mutuatario di rivedere le condizioni del proprio finanziamento a scadenze predeterminate di 5 o 10 anni a seconda delle offerte delle singole banche”.