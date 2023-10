MTB, conclusa l’edizione 2023 nel circuito Sant’Eusebio

Genova. Settantacinque atleti partecipanti, 62 maschi e 13 femmine, di età compresa fra i 6 ed i 16 anni, in rappresentanza di 5 società: sono questi i numeri della quarta tappa del circuito CSI di Mtb 2023 che si è svolto a Genova-S. Eusebio domenica scorsa.

Ben sei i successi individuali dell’ASD Liguria Mtb, due per Ponente Outdoor Bike Spot, uno a testa per ASD Green Park e per Genova Mtb che ha organizzato in modo impeccabile l’evento con il presidente Luca Spallarossa ed il suo team di preziosi ed infaticabili collaboratori.

Miglior risultato ottenuto da ASD Wolves Busalla è stato il secondo posto di Linda Traverso nella categoria 10-12 anni.

“ Abbiamo visto una bellissima giornata di sport– dice Gian Maria Baldi Coordinatore Regionale Attività Sportiva CSI Liguria– ed il bilancio è estremamente positivo con tanto entusiasmo. Sottolineo ancora una volta la collaborazione e l’amicizia fra le varie società con tecnici e genitori e ragazzi che incitavano e supportavano, tutti nei momenti più difficili, indipendentemente dal colore delle magliette indossate. Dopo questa tappa il circuito 2023 si concluderà a novembre ad Altum Park di S. Desiderio con una prova organizzata da RAD Mtb School. Poi si comincerà a pensare, magari con qualche novità, all’edizione 2024.”.

Atlete ed atleti erano suddivisi in dieci categorie ,con percorsi e difficoltà differenziate.

Andrea Diliberto( Ponente Outdoor Bike Spot) ha vinto la gara denominata “ facilissima” dei bambini più piccoli 6 -9 anni: in questa categoria la citazione d’obbligo è per l’unica femmina presente, Ylenia Delfino(ASD Green Park), determinatissima, una sorte di simpatica “ mascotte” della giornata.

Nella prova “ facile” femminile 6 -9 anni primo posto per Martina Manzo (ASD Liguria Mtb), mentre fra i maschi ha ottenuto il miglior tempo Andrea Pirlo(ASD Green Park), solo omonimo dell’allenatore della Sampdoria.

Primo posto per Nora Bacchieri (Genova MTB) nella categoria femminile 6 -9 anni “ difficile” mentre in quella maschile il più bravo è stato Samuele Narizzano (ASD Liguria Mtb) che ha fermato il cronometro a 1.04. 55.

Ancora un successo per ASD Liguria Mtb con Fatima Rutili, categoria 10-12 anni “ difficile”: fra i maschi il ha prevalso Luigi Cavanna(Ponente Outdoor Bike Spot).

Elvira Rutili(ASD Liguria Mtb) con il tempo complessivo di 1.22.39 nelle due prove ha vinto la gara riservata ai 13-14 anni.

In quella maschile successo per Alessandro Rebora sempre di ASD Liguria Mtb.

L’ultima gara del programma, la più impegnativa dal punto di vista tecnico, è stata quella riservata ai ragazzi dai 15 ai 16 anni: il migliore è stato Gabriele Sobrero sempre di ASD Liguria Mtb.

Sempre per la mountain bike domenica 15 ottobre a Sestri Ponente l’ASD Green Park School, società affiliata al CSI, organizza il Trofeo “ The Queen and the King of Pumptrack”.