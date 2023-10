Msc Crociere, record assoluto a Genova: quattro navi e 22mila passeggeri in un solo giorno

Genova. Giornata da record oggi per il porto di Genova. Con la presenza di ben 4 navi in contemporanea della flotta Msc Crociere (World Europa, Grandiosa, Orchestra e Opera) la città ha segnato il record giornaliero di presenze oltre 22mila crocieristi movimentati, un risultato mai registrato in precedenza da un’unica compagnia.

“Si tratta di numeri che non fanno che confermare la centralità di Genova per il Gruppo Msc e per l’intero settore crocieristico”, scrive la compagnia in una nota stampa.

L’intero mese di ottobre ha portato risultati straordinari per Msc a Genova: oltre 205mila passeggeri attraverso 41 scali operati da 11 navi, pari alla metà della flotta complessiva.

Nel 2023 Msc movimenterà in Italia complessivamente più di 4 milioni di passeggeri con oltre mille scali, di cui oltre 260 nel capoluogo ligure che registrerà circa un milione di ospiti.