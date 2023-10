Mountain bike, a Sestri Ponente torna la “King and Queen of Pumptrack”

Genova. Domenica 15 ottobre a Sestri Ponente l’ASD Green Park School, società affiliata al CSI, organizza “King &Queen of Pumptrack 2023”.

Si tratta di una gara di mountain bike cronometrata, dal carattere anche goliardico, che si svilupperà su un circuito chiuso ad anello: possono iscriversi tutti dai 5 ai 99 anni.

Per chi non avesse lo “strumento” necessario per le due manche, ci saranno a disposizione una bici BMX oppure una bici da DIRT.

La pumptrack, nata nel 2017 in via Merano a Sestri Ponente, è unica nel suo genere in Liguria con una lunghezza lineare di circa 100 metri, curve paraboliche e due linee di gobbe.

Dopo il grande successo della prima edizione riservata solo alle donne, con concorrenti arrivate perfino da Bergamo, quest’anno gli organizzatori hanno deciso di coinvolgere anche i maschi.

Per le pre-iscrizioni si può inviare una mail a greenparkmtb@gmail.com: in loco si potrà iscriversi entro le 09.45 (fino alle 10.50 è possibile provare la pista, lo start alle ore 11.00).

Intanto è stato estremamente positivo il bilancio della quarta tappa del circuito del Centro Sportivo Italiano di Genova, organizzato direttamente dalle scuole delle varie società, che si è svolta domenica scorsa a S. Eusebio: 75 i partecipanti, 62 maschi e 13 femmine, di età compresa fra i 6 ed i 16 anni, in rappresentanza di 5 società.

Sei i successi individuali dell’ASD Liguria Mtb, due per Ponente Outdoor Bike Spot, uno a testa per ASD Green Park e per Genova Mtb che ha organizzato l’evento con il presidente Luca Spallarossa ed il suo team di preziosi ed infaticabili collaboratori.

Miglior risultato ottenuto da ASD Wolves Busalla è stato il secondo posto di Linda Traverso nella categoria 10-12 anni.

“ Abbiamo visto una bellissima giornata di sport – dice Gian Maria Baldi, coordinatore regionale Attività Sportiva CSI Liguria – ed il bilancio è estremamente positivo con tanto entusiasmo. Sottolineo ancora una volta la collaborazione e l’amicizia fra le varie società con tecnici e genitori e ragazzi che incitavano e supportavano tutti nei momenti più difficili, indipendentemente dal colore delle magliette indossate.Dopo questa tappa il circuito 2023 si concluderà a novembre ad Altum Park di S. Desiderio con una prova organizzata da RAD Mtb School. Poi si comincerà a pensare, magari con qualche novità, all’edizione 2024”.

Atlete ed atleti erano suddivisi in dieci categorie, con percorsi e difficoltà diverse.