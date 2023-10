Morto Matthew Perry, il “Chandler” di Friends: aveva 54 anni

Lutto per tutti i fan della serie tv “Friends“. Ieri pomeriggio infatti è morto Matthew Perry, l’attore che nella popolare serie interpretava Chandler Bing. L’uomo è stato trovato morto all’interno della sua vasca Jacuzzi nella sua casa a Los Angeles. Aveva 54 anni.

Ancora nessuna certezza sulle cause del decesso ma, secondo quanto riportato dai giornali americani, Perry sarebbe probabilmente annegato in seguito ad un arresto cardiaco.

Perry era nato nell’agosto 1969 a Williamstown, nel Massachusetts. Era figlio dell’attore John Bennett Perry e della giornalista Suzanne Marie Morrison Langford, che fu anche segretaria stampa del primo ministro canadese Pierre Trudeau. Dopo il divorzio dei genitori, quando aveva meno di un anno, è cresciuto in Canada con la madre fino ai 15 anni, quando ha deciso di trasferirsi a Los Angeles dal padre per tentare di intraprendere la carriera di attore.

Dopo i primi ruoli minori a partire dal 1987, la sua carriera era decollata quando la Nbc lo aveva selezionato per il cast di Friends. Perry ha interpretato Friends per tutta la durata della serie, ottenendo anche diverse nomination agli Emmy Award.

Dieci anni non facili per lui, dato che il successo, come spesso accade, era stato accompagnato dagli eccessi, nel suo caso alcol e oppiacei. A peggiorare le cose un incidente nel 1997, in seguito al quale gli era stato prescritto il Vicodin: Perry ne era divenuto dipendente. L’attore, nel tentativo di disintossicarsi e abbandonare l’alcol, era stato in cura più volte arrivando a spendere negli anni una cifra che lui stesso stimava tra i 7 e i 9 milioni di dollari.

Una battaglia che aveva anche raccontato nel suo libro di memorie, “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, e che si era sommata a gravi problemi di salute negli ultimi anni. Ieri pomeriggio il decesso.