Addio a Enzo Parisi, cuore e anima dell’Orto Botanico di Genova

Genova. È stato il cuore e l’anima dell’Orto Botanico di Genova per 15 anni, contribuendo a far conoscere questo spazio anche fuori confini cittadini: lutto per la morte di Enzo Parisi, presidente dell’associazione Amici dell’Orto Botanico, ecologista e membro della Rete bioregionale italiana.

Parisi si è spento a 74 anni. Ex dirigente della Regione, ha dedicato la pensione alla promozione di progetti di salvaguardia della natura in città attraverso la onlus che si occupa di cura, sviluppo e valorizzazione dell’Orto Botanico. Anche grazie a lui l’associazione si è aperta a nuovi membri, organizzando eventi culturali e collaborando alle visite guidate finalizzate a far conoscere questo spazio.

I funerali si sono tenuti il 6 ottobre a Staglieno. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati nei giorni scorsi: “L’Associazione Amici dell’Orto Botanico era una sua creatura, lui ci ha accolti, ci ha fatti sentire un gruppo, ci ha insegnato con pazienza e con il suo equilibrio ci ha dato gli strumenti per far vivere l’associazione in amicizia ed armonia – è stato uno dei commenti condiviso sul gruppo social dell’associazione – Io gli devo tanto, grazie a Enzo e Anna che mi accolsero ormai più di dieci anni fa, l’Orto è uno dei luoghi che più mi rasserenano. Lo ricorderò sempre con grandissimo affetto, stima, ammirazione, gratitudine”.