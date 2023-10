Montanari: “I Rolli Days sono il modello Genova della cultura: così formeremo i divulgatori del futuro”

Genova. Diventare un modello di riferimento nazionale non solo per le infrastrutture, ma anche per quello che sempre di più sta diventando un asset strategico del Paese: la cultura. Intesa non come appannaggio di pochi eletti, ma come patrimonio della comunità, da svelare e rendere accessibile anzitutto a chi vive i territori che ospitano i beni artistici e monumentali. È la ricetta di Giacomo Montanari, storico dell’arte genovese, docente universitario e coordinatore del tavolo della cultura del Comune di Genova, sempre più convinto che la Superba possa tracciare una strada esemplare per tutta Italia. Ne parliamo alla vigilia della prossima edizione dei Rolli Days, quest’autunno nel solco dei libri, con 90 divulgatori scientifici formati e retribuiti ad hoc pronti ancora una volta ad accompagnare i visitatori nelle splendide dimore genovesi. Un meccanismo che affonda le sue radici nel lavoro di Ennio Poleggi e che Montanari ha raccolto nel 2017 portandolo a livelli d’eccellenza.

Negli ultimi tempi, sulla scorta del successo dei Rolli Days, si è parlato di un “modello Genova” anche per la cultura. Che cosa si intende?

È un modello che nasce in un ambito specifico, nelle attività di valorizzazione dei siti Unesco, quindi ha la fortuna di essere tracciato su un periodo di tempo lungo, gli ultimi 15 anni. Abbiamo potuto misurare dati, non solo quelli numerici relativi ai visitatori, ma anche le ricadute sul territorio. E questo è importante, perché abbiamo elementi di valutazione anche su ciò che rimane: una comunità di giovani professionisti, coinvolti attraverso un bando che dà origine a una short list, dalla quale noi convochiamo per ogni evento il numero di persone necessarie. Queste persone vengono formate e retribuite per svolgere un vero e proprio lavoro, il divulgatore scientifico. Per i Rolli Days abbiamo avuto qui dottori di ricerca internazionali, provenienti dall’Austria e dall’Inghilterra, che hanno preso un volo apposta per lavorare con noi. Lo fanno perché qui c’è un modo di gestire le attività che è unico in Italia: non solo ti retribuisco, che è il minimo indispensabile, ma ti considero parte di un meccanismo culturale che concepisce il patrimonio culturale come parte della vita dei cittadini genovesi. Si tratta di condividere valori, non solo di essere operativi.

Fuori Genova ci sono già esempi di eventi che hanno replicato questo modello?

Abbiamo un filo diretto con Pontremoli, che ha già aperto i suoi splendidi palazzi. Abbiamo gli Oltregiogo Days che hanno esplicitamente richiamato il nostro evento nel nome e nelle modalità, con giovani contrattualizzati come divulgatori. I palazzi dei Rolli sono stati oggetto di numerose tesi di laurea di primo livello e magistrale tra Macerata, Venezia, Torino e Napoli. E poi, sul lato digitale, le aziende che avevano lavorato per la promozione in video hanno vinto bandi di realtà come la Vanvitelli di Napoli, la Sapienza di Roma e la Regione Campania.

È da queste premesse che nasce l’idea dell’accademia per i divulgatori scientifici dell’arte che ha lanciato qualche giorno fa?

L’accademia è uno degli esiti: vorrebbe formalizzare ciò che avviene durante i nostri eventi come attività concreta, permanente e indipendente in materia culturale. Così verrebbe coinvolto anche chi al progetto dei Rolli Days non ha mai lavorato, per insegnare una professione che sarà strategica già nei prossimi anni. Si tratterebbe di creare un percorso di alta formazione in ambito universitario, del tutto inedito in Italia, in grado di preparare 30-40 giovani all’anno con una durata inferiore a quella di un master tradizionale. L’idea è offrirlo gratuitamente.

Ma così non si corre il rischio di creare un titolo di studio senza che il mercato del lavoro sia pronto ad accogliere questi giovani specializzati?

Nessun corso formativo è la garanzia di nulla. Quello che si può fare è aprire nuove prospettive. Oggi in Italia le persone laureate in ambito culturale si aspettano di fare i docenti o di staccare i biglietti in un ufficio turistico, o magari di lavorare come custodi nei musei. La nostra formazione non può prevedere un grado massimo, quello del ricercatore universitario, e un grado zero simile all’inserviente di sala. Nessuna università in maniera autonoma può dire: questa è una qualifica ufficiale, fatevene una ragione. Ma se non si inizia a formalizzare non ci sarà in futuro. La domanda che ci siamo posti è un’altra.

Quale?

Può un corso intensivo e gratuito dare strumenti per conoscere i nuovi margini professionali del mondo della cultura? Ad esempio, gli enti pubblici si servono di agenzie generaliste per comunicare i beni culturali. Mi chiedo: perché non c’è nessuno nessuno storico dell’arte in grado di capire che lì c’è margine per creare una specializzazione ad hoc? La divulgazione non deve andare in mano a persone che non hanno la giusta formazione. Forse noi possiamo offrire una nuova prospettiva.

Non si rischiano sovrapposizioni? Le guide turistiche potrebbero dire che loro lo fanno già…

Succederà, ma il patentino delle guide turistiche non prevede competenze specifiche. I divulgatori non faranno certo tour per la città fino a Boccadasse. Il loro lavoro sarà accompagnare i visitatori alla conoscenza patrimonio storico-artistico. E poi, più ci sarà offerta più ci sarà possibilità per tutti di lavorare. Se non c’è nessuno che promuove il patrimonio c’è meno trippa per tutti. I Rolli Days non hanno mai tolto niente a nessuno, semmai hanno permesso di allargare il campo.

A proposito di allargamento, dall’anno prossimo i Rolli Days si svilupperanno su tre edizioni, il sindaco Bucci vorrebbe farne quattro. Qual è l’obiettivo?

L’apertura perpetua non potremo mai raggiungerla perché sono edifici usati quotidianamente per funzioni pubbliche o private, perciò è inutile illudersi. Forse, in effetti, sarebbe anche meno interessante. Il bello invece è dare una chiave lettura per ogni edizione. In ogni caso moltiplicare gli appuntamenti si rende necessario. Avere prenotazioni così rapide e numerose significa che abbiamo bisogno di ampliare la possibilità di visitare questi beni. L’apertura che faremo a gennaio viene da un’esperienza già testata, quella delle chiese, che ha sempre avuto un buon successo. Alla fine abbiamo decine di elementi patrimoniali che beneficiano della tutela Unesco all’interno della buffer zone, l’area che comprende tutto il perimetro delle mura del Cinquecento e che coincide in larga parte col centro storico.

Si può pensare di creare altri eventi simili in futuro?

Sì, ma bisogna uscire da logica dell’evento di successo. I Rolli Days funzionano perché alla base c’è un sito Unesco che ha fornito tanti contenuti straordinari, linfa vitale per comunicazione scientifica e divulgazione. Lo sforzo è sempre partire da contenuti validi: a quel punto entra in gioco il modello virtuoso che prevede il coinvolgimento di professionisti, un’offerta accattivante, una comunicazione aggiornata e mai noiosa. Il gioco è trovare il giusto mezzo senza perdere colpi.

Un esempio è Genova Capitale del Medioevo nel 2024: cosa vedremo?

Ci stiamo lavorando a spron battuto, sarà un programma ricco e interessante. Per ora posso dire solo che c’è un’enorme partecipazione di tutti i corpi cittadini con un grande lavoro di squadra su territori. Più avanti ci saranno novità.