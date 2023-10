Monitoraggio aria in Valpolcevera, Sanna (Pd): “La Regione temporeggia sulle centraline”

Genova. “Nonostante la necessità di monitoraggio dell’aria in Valpolcevera, dove insistono diverse industrie inquinanti e a rischio incendio, oltre ai numerosi cantieri che sollevano ogni giorno grosse quantità di polveri sottili, la giunta Toti decide di prendere tempo e dopo un aggiornamento tardivo nella rete di monitoraggio dell’aria, arrivato solo pochi mesi fa, rispondendo a una mia interrogazione sull’implementazione delle centraline, temporeggia, dicendo che la necessità verrà esaminata”. Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna dopo la risposta scritta dell’assessore Giampedrone alla sua interrogazione.

“Riteniamo invece urgente l’implementazione della strumentazione in dotazione ad Arpal nel breve periodo, a tutela di tutta la cittadinanza. Dopo i disattesi annunci passati, come quello delle ‘centinaia’ di centraline che il sindaco Bucci aveva promesso dopo il crollo del ponte Morandi e una manifestazione dei cittadini, occorre intervenire subito”

“In Valpolcevera si sono verificati diversi incendi a impianti industriali, l’ultimo dei quali lo scorso 28 agosto. Questo, sommato alla sempre più difficile convivenza delle aziende a rischio di incidente rilevante e industrie classificate insalubri, ubicate a San Quirico, a Fegino e nell’Alta Valpolcevera, oltre ai numerosi cantieri attivi per il Terzo Valico, per il nodo ferroviario, per la metropolitana e per i cantieri zero della Gronda autostradale, rende necessario la definizione di un quadro chiaro su quelle che sono le prospettive legate all’implementazione di questo importante strumento. Attualmente esiste un’unica centralina Arpal attiva, denominata Rivarolo Cervetto. Risulta dunque evidente la necessità di implementare una rete decisamente limitata”, conclude Sanna.