Molassana celebra Dario ‘Jerry’ Pedemonte e i suoi primi 30 anni di “supermercato di prossimità”

Genova. Non è solo un negozio e non è neanche solo un supermercato. E’ punto di incontro, un riferimento incrollabile e, soprattutto, un presidio costante per tutto il quartiere. Parliamo del Despar Express di Molassana gestito da Dario Pedemonte, conosciuto da tutti come Jerry, che in questi giorni ha compiuti i suoi primi 30 anni di attività.

E la celebrazione è arrivata da tutta la vallata, con gli storici clienti e i gli amici di sempre che hanno fatto capolino tra gli scaffali per un saluto, un abbraccio e una foto ricordo. Sì perchè Jerry non è solamente un negoziante ma una vera istituzione per tutta la Val Bisagno, sempre e da sempre un prima linea per difendere il territorio e la comunità.

“Da qua ho visto il quartiere cambiare, crescere, e a volte peggiorare – spiega Jerry – questo supermercato è stato tra i primi ‘di prossimità’ della città e per molti è diventato un punto di riferimento, non solo per la spesa”. Dario, infatti, attraverso la sua fittissima rete di contatti ascolta e vede tutto quello che succede, pronto a ingaggiare una nuova battaglia. Come la recentissima sollevazione popolare per la gestione del nuovo impianto di bitumi nell’ex cava Cavalletti, che soprattutto grazie alla sua mobilitazione, oggi, è sotto l’attenzione di tutti. O quasi.

E così, in questi giorni di celebrazioni, tutto il quartiere ha letteralmente sommerso di affetto Dario e il “Despar Express di prossimità” – come lui stesso ama definirlo – che con il suo grande parcheggio è una tappa fissa per i residenti della Valbisagno. Un momento ‘di restituzione’ per un pilastro della comunità che ha sempre dato tutto. Senza mai arretrare. Senza mai fare un passo indietro.