Migranti nei container, bufera sull’assessore Rosso: il terreno a Rivarolo di proprietà di una sua collaboratrice

Genova. “Il Comune di Genova non ha ancora dato l’autorizzazione ma i container arrivati a Rivarolo sono una questione tra privati in cui noi non entriamo assolutamente”.

Così l’assessore al Sociale del Comune Lorenza Rosso in merito alla vicenda dei moduli abitativi destinati a minori stranieri non accompagnati collocati in via Negrotto Cambiaso, in Valpolcevera, e in attesa di ottenere l’accreditamento da parte della civica amministrazione.

Emerge però che, come raccontato stamani dal SecoloXIX e non smentito da alcuno dei protagonisti, che il terreno dove i container sono già stati parcheggiati è di proprietà di Valentina Militerno, collaboratrice della stessa assessore Lorenza Rosso – ne cura i social network – ma anche moglie dell’imprenditore Carlo De Romedis, già amministratore delegato di Sviluppo Italia Liguria, al tempo in quota centrodestra, oggi portavoce dell’associazione “Basta crediti incagliati” che riunisce le aziende edili in difficoltà a causa della cancellazione del Superbonus. Militerno è stata assunta dall’amministrazione con un cosiddetto articolo 90: modalità diretta per supporto alle “attività di controllo e di indirizzo politico”.

Una coincidenza che ha fatto scattare le critiche dell’opposizione, dal Pd al M5s che chiedono le scuse e le dimissioni dell’assessore. Per Lorenza Rosso una nuova bufera dopo la vicenda della barzelletta sugli ebrei che tanto scalpore aveva creato qualche tempo fa.

I dem parlano di “sconcertante notizia, per giorni abbiamo chiesto il perché di una scelta tanto infelice quanto scellerata per ospitare minori stranieri arrivati senza famiglia nel nostro Paese a Rivarolo in container parcheggiati in un piazzale sotto strada. Ci siamo sentiti ripetere che era una proposta arrivata da privati”, dichiara Simone D’Angelo, segretario del Partito Democratico di Genova e capogruppo a Palazzo Tursi.

“In queste settimane l’assessora avrebbe dovuto occuparsi dell’assistenza sociale ed educativa per quei minori e avrebbe dovuto aiutarla quella collaboratrice pagata con denari pubblici che guarda un po’ è proprietaria dei terreni su cui finiscono i container – continua D’Angelo – oggi l’assessora Rosso afferma di “non sapere nulla”, mentre la sua collaboratrice invece afferma di averlo fatto perché lavorando con l’assessora Rosso “riteneva di fare una cosa utile”. Viene naturale chiedersi utile a chi. Ma anche quale delle due versioni sia quella vera”, prosegue D’Angelo.

“A pensare male degli altri si fa peccato, ma spesso…”, dicono dal M5s, citando Giulio Andreotti. Il consigliere del M5S Valpolcevera Mirko Carissimo con il commissario esterno del Municipio Marco Briganti continuano: “Volendo credere quasi sempre alla buona fede del prossimo, attendiamo fiduciosi che i diretti interessati chiariscano. Ma, nel mentre, ribadiamo quanto avevamo dichiarato fin dall’inizio di questa triste storia, sebbene si sia scelto di non dare voce al M5S: l’area individuata dal Comune per isolare (perché di questo si tratta!) i migranti in arrivo nella nostra città è inadeguata e insiste peraltro in uno spazio con un immobile dichiarato instabile. Perché è stato scelto proprio questo spazio e perché l’assessore starebbe ancora valutando un progetto nato male e gestito peggio? I dubbi avanzano, le affermazioni rilasciate per fugarli non ci convincono ed emerge così tutta l’incompetenza dell’assessore”. Il consigliere comunale pentastellato Fabio Ceraudo parla di “caso di conflitto di interessi”.

Nel dettaglio la società proprietaria dei terreni è la Grunelius srl, con sede Genova e capitale sociale di diecimila euro, intestata a Valentina Militerno. Il suo contratto a tempo determinato con il Comune vale 4000 euro all’anno. La cooperativa che ha chiesto l’accreditamento per la struttura per minori stranieri non accompagnati è invece Misecoop.