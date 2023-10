Migranti, nave ong destinata a Genova: a bordo 69 persone con donne e bambini

Genova. Il porto di Genova è stato designato per accogliere la nave umanitaria Aiat Mari di una ong spagnola operativa con il progetto dal nome MayDayterraneo, che la notte scorsa ha salvato 69 migranti recuperati a largo di Lampedusa su una barca di legno in precarie condizioni di navigazione.

La notizia è stata rilanciata dalla stessa ong che sui social ha pubblicato la destinazione del suo viaggio, vale a dire Genova, “un porto distante 900 chilometri con la previsione di onde alte 2 metri – commentano – come a bordo 5 donne, un bambino e altri minorenni, con sintomi da trauma psicologico”.

Se dovesse essere confermato, l’arrivo è previsto per domenica pomeriggio, tempo permettendo. In giornata è stata calendarizzato un incontro in prefettura.