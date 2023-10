Migranti, la Geo Barents a Genova domani all’alba: “La maggior parte andrà fuori città”

Genova. Sbarcheranno mercoledì mattina a Ponte Doria sul lato ponente, nella zona del porto che normalmente si riserva alle navi da crociera, i 63 migranti a bordo della Geo Barents, unità da ricerca e soccorso di Medici senza frontiere che nella notte tra sabato e domenica scorsi ha effettuato l’ennesimo salvataggio in mare nel Canale di Sicilia. L’arrivo in prossimità della costa è previsto alle primissime luci dell’alba, anche se l’attracco è in programma alle 7.00. Nel frattempo in città si rimette in moto la macchina della prima accoglienza che non si era più attivata dal 2019, quando il pattugliatore Cigala Fulgosi sbarcò 100 migranti a Calata Bettolo.

I dettagli sono stati messi a punto ieri in prefettura. I migranti non scenderanno subito dalla nave: i primi a salire a bordo saranno medici e tecnici dell’Usmaf, l’organo del ministero della Salute che si occupa di sanità in ambito marittimo, che effettueranno i principali screening preliminari. Dopodiché le persone soccorse scenderanno secondo un ordine di priorità stabilito dallo stesso ufficio: di norma si dà precedenza a donne e bambini, poi eventuali anziani. Da quello che ha comunicato la Ong, a bordo dovrebbero esserci quattro donne e una decina di minori.

A terra proseguiranno le visite mediche a cura del personale della Asl 3 che allestirà un ambulatorio mobile, quindi si passerà al vaglio della Questura per le procedure di identificazione e fotosegnalazione. “La Prefettura ha incaricato la Protezione civile comunale di coordinare le attività di accoglienza – spiega l’assessore Sergio Gambino -. Forniremo il pranzo, che faranno sul posto, e la cena da portare al sacco, oltre che un minimo di ricambi di vestiario. Offriremo supporto logistico con transenne e tende e daremo la possibilità ai migranti di farsi una doccia. Metteremo in campo tutto quello che sarà necessario”.

Terminate le normali procedure – le stesse che avvengono in ogni porto di sbarco – i migranti dovranno essere smistati nei centri d’accoglienza. “Non è dato sapere quante persone rimarranno qui, dipende dalla disponibilità di posti che la Prefettura ha nei Cas – prosegue Gambino -. Qualcuno potrebbe restare a Genova, ma la maggior parte andrà in pullman in altre province liguri o comunque limitrofe. In ogni caso non faranno tantissimi chilometri”.

Mentre scriviamo la Geo Barents è al largo della Corsica. Gli occhi sono puntati sulle condizioni del mare, in progressivo peggioramento nei prossimi giorni. La tabella di marcia dovrebbe tuttavia anticipare la fase più critica, prevista tra venerdì e sabato con onde alte anche più di 4 metri. Per mercoledì mattina i bollettini danno mare mosso sul Mar Ligure, ma senza condizioni di pericolo. Il maltempo era stato la causa principale che aveva indotto il Governo a fare marcia indietro dopo aver assegnato a Genova la Ocean Viking con 272 migranti a bordo a fine agosto. Nelle ultime settimane erano state dirottate anche la Open Arms e la Aita Mari.

Anche in questo caso non sono mancate le lamentele da parte di