Genova. Sono iniziati ufficialmente oggi i lavori per la realizzazione della nuova stazione della metropolitana in piazza Corvetto che entrerà in esercizio nell’aprile del 2026. Il cantiere interesserà la parte alta di via Santi Giacomo e Filippo, con un impatto minimo sulla viabilità, e il cosiddetto collo d’oca del parco dell’Acquasola, dove salteranno in tutto circa 150 posti moto che il Comune prevede di recuperare nelle zone limitrofe.

“Questa stazione sarà baricentrica rispetto alle zone di Manin e via Assarotti, Castelletto, Portoria e una parte di Carignano. Sarà utilizzata grosso modo da 1,4 milioni di passeggeri all’anno – spiega l’assessore alla Mobilità Matteo Campora in una conferenza stampa convocata a Palazzo Tursi -. Era già prevista sulla tratta tra Brignole e De Ferrari, ora finalmente, grazie ai fondi del Pnrr, può aprire il cantiere. Tra il 2025 e i primi mesi del 2026 l’opera sarà terminata e i genovesi avranno un’opportunità in più per il trasporto pubblico locale”.

La stazione, già pronta allo stato grezzo dal 2012, è rimasta per oltre dieci anni in attesa di essere completata. Il progetto definitivo, approvato nel 2011, è stato aggiornato e posto a base di gara per l’appalto integrato aggiudicato a maggio 2023. A disposizione ci sono 50,8 milioni del Pnrr. Le opere comprendono l’atrio di stazione, scale mobili e ascensori, nuovi locali tecnici e cavedi di collegamento oltre alla sistemazione superficiale definitiva di viale IV Novembre e della zona adiacente al parco dell’Acquasola.

Il cantiere occuperà il margine destro della carreggiata all’incrocio tra piazza Corvetto e via Santi Giacomo e Filippo, di fronte all’edificio di proprietà comunale che diventerà l’ingresso della stazione. “Sarà un’area logistica e ospiterà una gru, ma non ci saranno impatti sul traffico, le corsie subiranno una deviazione puntuale ma rimarranno le stesse – assicura la project manager di Tursi, Manuela Sciutto -. Verrà garantito il passaggio per i pedoni e non ci saranno interferenze con le attività commerciali. La fermata dei bus verrà spostata indietro di qualche metro”.

Più sensibili saranno le ricadute sui parcheggi per le moto. “Nella prima fase del cantiere, tra fine ottobre e i primi di novembre, perderemo una cinquantina di stalli – riferisce Campora -. Siamo già al lavoro insieme al Municipio Centro Est per individuare un congruo numero di parcheggi in compensazione tra ponte Monumentale e via Carcassi. In tutto parliamo di 150 posti moto, non tutti insieme ma in diverse fasi. In ogni caso saranno recuperati nelle aree limitrofe, entro 500 metri”.

Metropolitana, ecco come sarà la stazione Corvetto

Alle necessità del cantiere non saranno sacrificati solo gli scooter ma anche alcuni alberi del collo d’oca dell’Acquasola. Una decina quelli da eliminare temporaneamente secondo il progetto: “Nella gran parte dei casi verranno espiantati con procedure opportune per poi essere accantonate e messe a dimora altrove, in attesa di essere reimpiantati una volta finiti i lavori – precisa l’ingegnera Sciutto -. Laddove non fossero più adatti verranno sostituiti con altre alberature già parzialmente accresciute”. Altre piante dovrebbero essere inserite ex novo e il saldo finale “sarà di 18 alberi in più”, dichiara l’assessore Campora.

Negli anni passati era stata avanzata l’ipotesi di un tunnel pedonale tra la nuova stazione e via San Vincenzo, con sbocco all’altezza di salita della Misericordia. Alla fine il progetto è stato finanziato senza questo elemento, ma l’idea non è stata completamente scartata: “Rimane in piedi, ma serviranno altri fondi – prosegue Campora -. Il collegamento rappresenterebbe un’opportunità in più per le attività commerciali e soprattutto porterebbe nuovi passeggeri. Troveremo il modo di finanziarlo”.

Nelle prossime settimane verrà allestito un infopoint “in un’area nevralgica del centro” per seguire l’avanzamento dei lavori e fornire informazioni utili alla cittadinanza. Inoltre saranno installati pannelli illustrativi per spiegare le fasi e mostrare come sarà l’opera completata. “La comunicazione in passato non è stata così efficace, sarà un elemento fondamentale”, chiosa Campora.

Quello della metropolitana sarà solo uno dei tanti cantieri per il potenziamento del trasporto pubblico in città, insieme agli assi di forza e allo Skymetro in Valbisagno. Allo studio di Tursi c’è un protocollo d’intesa al quale potranno aderire le aziende per collaborare alla gestione intelligente della mobilità anche attraverso il ricorso allo smart working per alleviare il traffico. “Ancora di più in questo periodo chiediamo ai cittadini di usare i mezzi pubblici“, è l’appello rilanciato dall’assessore.