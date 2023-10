Liguria. Una debole perturbazione è in transito sulla Liguria in questo fine settimana. Perturbazione che sarà seguita da un marcato calo delle temperature nella giornata di lunedì 16 ottobre. Ecco le previsioni del tempo del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, sabato 14 ottobre, su tutta la regione nubi irregolari. Possibili piovaschi sul settore centro-orientale dalla mattinata, più persistenti nelle aree interne. Tempo asciutto dal Savonese orientale verso ponente con schiarite su Imperiese, Bormida occidentale e Alpi Liguri. Nel pomeriggio ampie schiarite tra Imperiese e Savonese occidentale, nubi irregolari altrove con piovaschi in temporanea attenuazione nel pomeriggio, ma in ripresa in serata specie nelle aree interne del Levante. Venti moderati inizialmente da sud-est, in rotazione e rinforzo da sud-ovest nel pomeriggio. Mare da mosso a molto mosso. Temperature stazionarie o, le massime, in lieve calo: saranno comprese sulla costa tra 16 e 24 gradi, nell’interno tra 7 e 22.

Domani, domenica 15 ottobre, ultimi rovesci in mattinata sullo Spezzino in via di attenuazione. Nubi sparse o cielo velato altrove, ma con sole visibile come dietro un vetro smerigliato. Venti forti da sud-ovest al largo, deboli da sud-est sotto costa. Mare molto mosso, localmente agitato. Temperature minime stazionarie, massime in temporaneo aumento.

Per lunedì 16 ottobre Limet prevede per la Liguria un sensibile calo termico. Nubi intense sui versanti padani con qualche pioggia nell’arco della giornata, variabilità in costa senza fenomeni. Rotazione delle correnti a nord-est anche sostenute e sensibile calo delle temperature.