Liguria. La Liguria si appresta ad affrontare una fase molto perturbata che vedrà la possibilità di piogge, temporali anche intensi e stazionari, vento forte e moto ondoso in forte aumento. Le giornate peggiori saranno giovedì e venerdì. Parziale miglioramento sabato.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 19 ottobre avremo nelle ore notturne rischio di temporali intensi e stazionari tra il Tigullio orientale e lo spezzino, in spostamento verso levante nelle prime ore del mattino. Piogge sparse alternate a pause sul restante levante ligure e sull’imperiese, più asciutto il tempo sul savonese e genovese a parte qualche pioggia locale lungo le coste. Nel pomeriggio estensione delle piogge anche al genovese, persistenza delle stesse a levante e sull’imperiese anche accompagnate da qualche colpo di tuono.

Venti inizialmente forti da nord sul genovese e savonese, ma in attenuazione nell’arco della giornata. Si dispongono dai quadranti meridionali altrove con intensità crescente specie in serata. Mare da mosso a molto mosso. Temperature minime in calo sul settore centrale, in aumento a levante; massime in aumento sul settore centrale costiero, invariate altrove: sulla costa minime tra 12 e 17 gradi, massime tra 15 e 20 gradi; all’interno minime tra 9 e 11 gradi, massime tra 13 e 16 gradi.

Venerdì 20 ottobre maltempo ovunque. Temporali intensi e stazionari potrebbero verificarsi tra il genovese di ponente e il savonese di levante al mattino. In giornata passaggio di rovesci intensi e temporali sul settore centrale fino al Tigullio occidentale, più deboli le piogge tra il Tigullio orientale e lo spezzino.

Venti di burrasca prima da sud-est, poi da sud-ovest. Mare da agitato a molto agitato in serata. Temperature in aumento su tutta la regione.

Sabato 21 ottobre sul centro-levante possibili rovesci più intensi nelle aree interne. A ponente schiarite senza precipitazioni.

Forti venti di libeccio e mare agitato.