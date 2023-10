Genova. Secondo gli esperti del Centro Limet, oggi, venerdì 6 ottobre, avremo cielo lattiginoso per gran parte della giornata su tutta la regione per foschie e velature più o meno dense con il sole che potrebbe vedersi a tratti come dietro un vetro smerigliato.

Situazione: Alta pressione in ulteriore consolidamento sull’Italia con generali condizioni stabilità e temperature superiori ai valori normali. Il fine settimana regalerà però nuove splendide giornate di sole e temperature gradevoli, ancorchè sopra la media stagionale.

Venti: Deboli in regime di brezza. Mari: Quasi calmo o poco mosso. Temperature: Pressoché stazionarie; costa: minime 16/20°C ; massime 24/28°C; entroterra: minime 6/13°C ; massime 23°C/28°C.