Liguria. Intenso peggioramento delle condizioni meteo su tutta la regione, con temporali diffusi e possibili criticità legate agli accumuli di pioggia. Il tempo rimarrà instabile e a tratti perturbato a oltranza, con fugaci pause soleggiate. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 30 ottobre, al mattino rovesci e temporali interesseranno i settori centro orientali della regione, specialmente Tigullio, Golfo Paradiso, settori orientali della città di Genova e rispettivo entroterra, dove non si escludono criticità. Piogge deboli e intermittenti o addirittura assenti a ponente.

Dal primo pomeriggio spostamento della convergenza tra scirocco e tramontana sul genovesato con possibili criticità tra voltrese e Genova città, nel frattempo peggiora il tempo da ponente con una veloce ma intensa linea di temporali che si muoverà verso est attraversando tutta la regione entro la tarda serata. Migliora a partire dall’imperiese dalla sera con ampie schiarite.

Venti: al mattino e al primo pomeriggio tesi da sud est sul centro levante, moderati da nord a ponente. Rotazione da ponente a metà pomeriggio, con ingresso di una forte ventilazione di Libeccio in serata. Mare: tra mosso e molto mosso per onda da sud est. Rotazione da sud ovest in tarda serata per l’ingresso di intensi venti di Libeccio. Temperature stazionarie.

Domani, martedì 31 ottobre, netto miglioramento del tempo a partire da ponente ma con residui piovaschi sul centro levante nelle prime ore della mattina. Rasserena ovunque in giornata. Venti forti da sud ovest, mare agitato con mareggiata di libeccio con onde fino a quattro metri a levante.

Quella di mercoledì 1 novembre sarà una giornata che inizierà con cielo poco o parzialmente nuvoloso, specialmente a levante, sereno a ponente. In giornata aumentano le nubi con qualche piovasco serale sempre a levante. Nuovo peggioramento del tempo generalizzato per giovedì 2 novembre.