Liguria. L’avvicinamento di una vasta saccatura atlantica determina un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Già da oggi primi temporali sulla nostra regione, domani (lunedì) sono attesi fenomeni di forte intensità. Lo affermano le previsioni meteo del Centro Limet.

Domenica 29 ottobre

Avvisi: al mattino temporali sul levante regionale, venti fino a tesi meridionali.

Cielo e Fenomeni: dalle primissime ore del mattino formazione di rovesci temporaleschi tra Tigullio e Spezzino, fenomeni che localmente potranno essere di forte intensità, parziale interessamento anche del Genovesato orientale. Sul resto della regione tempo asciutto con degli spazi soleggiati a ponente. Dalle ore centrali della giornata esaurimento dei fenomeni mattutini a levante. Tra il pomeriggio e la serata rovesci intermittenti, con anche colpi di tuono associati, potranno interessare gran parte della regione, in particolar modo le zone interne. Dalla tarda serata nuovo incremento delle precipitazioni sul levante regionale.

Venti: in mattinata moderati o tesi da sud/sud-est a levante, deboli o moderati di direzione variabile altrove. Nel corso della giornata moderati o tesi dai quadranti meridionali, in serata rotazione a nord sul ponente regionale.

Mari: mosso, in aumento a molto mosso sul levante ed al largo.

Temperature: minime in rialzo. Massime stazionarie sulla costa, in calo nelle zone interne.

costa: minime 13/20°C; massime 20/23°C

entroterra: minime 3/15°C; massime 13/19°C

Lunedì 30 ottobre

Avvisi: maltempo, forti temporali tra Genovesato orientale e Tigullio. Prestare attenzione a possibili criticità. Venti forti da sud-est e mare fino ad agitato a levante.

Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il mattino temporali di forte intensità tra Genovesato orientale e Tigullio, rovesci sparsi ed intermittenti sul resto della regione. Nelle ore centrali della giornata concentrazione dei fenomeni più intensi sull’estremo levante, altrove temporanea pausa delle precipitazioni. Tra il pomeriggio e la serata piogge e temporali sull’intera regione, fenomeni più intensi e persistenti sul settore centro-orientale.

Venti: moderati o forti da sud-est a levante, moderati settentrionali altrove.

Mari: mosso a ponente, tra molto mosso ed agitato a levante.

Temperature: minime in ulteriore lieve aumento, massime stazionarie od in lieve calo.

Martedì 31 ottobre

Avvisi: nella notte rovesci e temporali a levante. Forti venti di Libeccio al largo, mare fino ad agitato.

Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il mattino rovesci e temporali a levante, netto e rapido miglioramento in arrivo da ponente.