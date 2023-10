Liguria. Giornata molto delicata dal punto di vista meteorologico, con l’allerta gialla che inizia alle 17 di oggi per il centro levante della Liguria e primo giorno di un trittico che avrà in venerdì un’altra giornata molto difficile. Secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia. Possibili forti temporali a carattere semi-stazionario in serata in particolare tra promontorio di Portofino e spezzino. Venti tesi da Nord al mattino soprattutto negli sbocchi vallivi di Genova e Savona, in ulteriore rinforzo in serata. Scirocco sostenuto dalla sera sul Levante.

Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la regione. Possibili deboli rovesci più probabili sul Levante. Dopo una temporanea pausa dei fenomeni prevista per il primo pomeriggio, ci aspettiamo un aumento delle condizioni di instabilità a partire dal tardo pomeriggio, con possibili rovesci anche a carattere temporalesco tra genovese e spezzino. I fenomeni aumenteranno di intensità specie tra promontorio di Portofino e spezzino nel corso della serata e delle ore notturne.

Venti tesi dai quadranti settentrionali tra savonese e genovese, più moderati da nord-est altrove. In serata previsto ulteriore rinforzo della Tramontana tra Genova e Savona e dello Scirocco sul levante ligure.

Mare mosso con moto ondoso in graduale aumento.

Temperature minime in aumento sulla costa tra 15 e 18° C, nell’interno tra 7 e 12° C, massime in calo tra 17 e 20° C sulla costa, tra 13° e 16° C nell’entroterra.

Giovedì 19 ottobre venti tesi da Nord tra savonese e genovese. Libeccio forte dalla sera sul centro-Levante. Rovesci di media – forte intensità interesseranno gran parte della regione. Mare mosso al mattino in aumento a molto mosso dalla sera. Temperature stazionarie.

Venerdì 20 ottobre precipitazioni abbondanti e persistenti soprattutto sull’Imperiese e sul centro-levante. Picchi precipitativi attesi sulle zone interne con possibile stress idrogeologico. Tempo perturbato per tutta la gioranta, precipitazioni diffuse persistenti.