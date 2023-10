Liguria. Un temporaneo rinforzo dell’alta pressione favorisce una domenica in prevalenza stabile e con spazi soleggiati. Ad inizio della prossima settimana l’avvicinamento di una nuova saccatura atlantica determinerà un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il mattino molta nuvolosità a levante con isolati piovaschi nelle zone interne, cieli pressoché sereni a ponente. Nel corso della mattinata ancora un po’ nuvolosità nelle zone interne orientali e sui versanti padani centro-occidentali, cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Nel pomeriggio arrivo di estese velature da ponente verso levante, persisterà della nuvolosità più bassa nelle zone interne orientali e, localmente, sul settore centrale.

Venti: fino al primo pomeriggio deboli o moderati a rotazione ciclonica, possibili rinforzi sul settore centrale. A seguire deboli o moderati dai quadranti meridionali sull’intera regione. Ventilazione sostenuta da sud-ovest al largo, specie in mattinata.

Mari: mosso, tra la notte e la mattinata fino a molto mosso al largo e sul levante. Temperature: minime in calo, specie a ponente. Massime stabili od in leggera flessione ovunque. Costa: minime 12/20°C; massime 18/22°C; entroterra: minime 4/14°C; massime 12°C/19°C.

LUNEDì 23 OTTOBRE: al mattino nuvolosità irregolare con qualche piovasco o rovescio sparso alternato a spazi soleggiati. Nel corso del pomeriggio incremento della nuvolosità su tutta la regione; dalla sera sviluppo di rovesci e temporali tra Genovesato e Tigullio. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

Venti: in rinforzo dai quadranti settentrionali a ponente, da quelli sud-orientali a levante. Mari: mosso, in aumento fino a molto mosso al largo. Temperature: minime mattutine in lieve calo, per il resto stabili.

MARTEDì 24 OTTOBRE: giornata di maltempo. Temporali di forte intensità sul settore centro-orientale, dal pomeriggio passaggio del fronte perturbato con fenomeni che coinvolgeranno l’intera regione. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]