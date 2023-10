Liguria. Prosegue questa fase anticiclonica atipica per il periodo nel quale ci troviamo. Tuttavia, nei primi giorni della settimana, flussi più umidi dai quadranti meridionali, causeranno un parziale aumento della nuvolosità specialmente lungo le coste. Ecco le previsioni del tempo per Genova e la Liguria secondo il centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 9 ottobre, tra la nottata e la mattinata cielo generalmente sereno o poco nuvoloso con la presenza di foschia densa o locali banchi di nebbia specialmente nelle bassure delle zone interne. Dal pomeriggio comparirà un po’ di maccaja lungo le coste tra il savonese ed il Tigullio ma senza conseguenze. Sempre soleggiato altrove. Venti deboli da sud, mare quasi calmo o poco mosso. Temperature minime stazionarie, massime in calo: saranno comprese tra 17 e 26 gradi sulla costa, tra 7 e 28 nell’interno.

Domani, martedì 10 ottobre, nubi basse sparse specialmente lungo le coste ma senza conseguenze un po’ per tutto il giorno. Più soleggiato nelle zone interne, in particolar modo sulle Alpi Liguri. Venti tra deboli e moderati, mare poco mosso, temperature in lieve calo specialmente nei valori massimi ma minime in aumento nelle zone interne.

Per mercoledì 11 ottobre Limet prevede molte nubi lungo le coste ma comunque alternate a schiarite e con basso rischio di precipitazioni. Più soleggiato sui versanti padani in generale. Temperature in aumento nelle minime delle zone interne, stazionarie altrove.