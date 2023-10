Genova. Inizialmente sereno ovunque, salvo foschie o banchi di nebbia a fondovalle; insorgenza di nubi basse nel corso della mattinata sul genovesato occidentale costiero in propagazione alle zone interne nel corso del pomeriggio.

Situazione: alta pressione irremovibile sulla scena europea, ma una blanda ondulazione delle correnti sarà sufficiente per generare dei disturbi nuvolosi e qualche debole fenomeno in terra ligure.

Venti: brezze leggere, si disporrà da sud-ovest nel corso della giornata sul Ligure ovest, moderato, rinforzi verso la Costa Azzurra. Mari: calmo, tendente a poco mosso e poi mosso il settore ovest al largo

Temperature: in lieve aumento le massime in quota sull’Appennino, in calo nello spezzino.

costa: minime 16/20°C ; massime 23/28°C

entroterra: minime 6/18°C ; massime 24°C/29°C