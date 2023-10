Liguria. Una nuova saccatura di origine atlantica si avvicina da ovest verso le nostre zone. Da oggi pomeriggio inizierà un’insidiosa fase prefrontale con una probabile linea di convergenza in formazione proprio in prossimità di Genova. Martedì il passaggio del fronte che schioderà la linea di convergenza. Ecco quali sono le previsioni del tempo per Genova e la Liguria secondo il centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 23 ottobre, in mattinata aumento delle nubi con possibili piovaschi. Attenzione dal pomeriggio alla formazione di una linea di convergenza sulla zona di Genova con rovesci forti e persistenti. La zona dove fare attenzione per possibili disagi da allagamenti sarà quella tra il voltrese e Nervi. Dalla tarda serata i rovesci potrebbero trasformarsi definitivamente in un temporale autorigenerante. Prestare attenzione alle condizioni meteomarine a partire dalla serata. In tutto questo il resto della regione si accorgerà di poco o niente con piovaschi deboli o al più moderati.

Venti moderati da sud-est a levante e da nord-est sul ponente. Mare da mosso a molto mosso in serata sotto costa, molto mosso al largo. Temperature minime in aumento, specialmente sul levante, massime stazionarie: saranno comprese sulla costa tra 14 e 22 gradi, nell’interno tra 6 e 19.

Domani, martedì 24 ottobre, ancora attenzione al possibile temporale autorigenerante tra nottata e mattina nell’area di Genova. Seguire con massima attenzione gli aggiornamenti.

Per mercoledì 25 ottobre migliora con residue precipitazioni fino a metà giornata sul centro-levante. Temperature in lieve calo nelle minime specialmente a ponente. Venti ancora moderati o tesi dai quadranti meridionali con mare molto mosso.