Meteo, cielo nuvoloso sulla Liguria: qualche schiarita nel pomeriggio

Liguria. Pur rimanendo in un campo anticiclonico, flussi deboli meridionali nei bassi strati sono la causa della nuvolosità presente in regione in questi giorni. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte della regione nelle prime ore del mattino. Nuvolosità in parziale dissolvimento dalla tarda mattinata. Nel pomeriggio assisteremo a qualche schiarita ma pur sempre in un contesto di nuvolosità generale. Dal tardo pomeriggio il cielo tornerà ad essere molto nuvoloso ovunque.

Venti: a regime di brezza. Mari: poco mosso. Temperature: stazionarie. Costa: minime 16/20°C; massime 22/26°C; entroterra: minime 6/14°C; massime 21°C/24°C

GOVEDì 12 OTTOBRE: molto nuvoloso, soprattutto sul centro-levante. Qualche schiarita in più a ponente. Venti: a regime di brezza. Mari: in prevalenza poco mosso. Temperature: in calo nell’interno. Stazionarie sulla costa.

VENERDì 13 OTTOBRE: nuvoloso o molto nuvoloso in particolare sul settore centrale. Qualche schiarita in più agli estremi della regione. Temperature stazionarie.