Liguria. L’anticiclone continua ad interessare il Mediterraneo centro-occidentale e, di conseguenza, l’Italia. Ad inizio settimana prossima l’attivazione di umidi flussi meridionali nei bassi strati favorirà un graduale incremento della nuvolosità sulla nostra regione. Ecco dunque le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Domenica 8 ottobre

Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il mattino cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi, qualche locale foschia o banco di nebbia potrà interessare le vallate interne. Tra il pomeriggio e la serata transito di velature da nord-est verso sud-ovest in un contesto soleggiato. Venti: deboli settentrionali nelle prime ore della giornata, poi deboli a regime di brezza. Mari: quasi calmo o poco mosso. Temperature: in aumento. Costa: minime 17/22°C; massime 24/27°C. Entroterra: minime 8/18°C; massime 23°C/30°C (picchi massimi nel Savonese)

Lunedì 9 ottobre

Cielo e Fenomeni: nel corso della giornata nuvolosità in aumento sul settore centro-orientale della costa, soleggiato o al più velato sul resto della regione. Venti: da deboli a moderati dai quadranti meridionali. Mari: poco mosso, in aumento fino a mosso in serata. Temperature: minime stazionarie, massime in diminuzione.

Martedì 10 ottobre

Cielo e Fenomeni: nuvolosità diffusa sul settore costiero centro-orientale, in particolar modo verso sera; altrove alternanza tra sole e locali annuvolamenti. Temperature minime in lieve aumento, massime stabili.