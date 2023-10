Mensa dei poveri, l’eurodeputata Lara Comi condannata a quattro anni e due mesi

Milano. L’eurodeputata di Forza Italia Lara Comi, eletta nella circoscrizione Nord Ovest in cui rientra la Liguria, è stata condannata a quattro anni e due mesi a Milano nel maxi processo a carico di oltre 60 persone imputate nell’inchiesta “mensa dei poveri”. A deciderlo è stata la sesta sezione penale, presieduta da Paolo Guidi.

Nel novembre 2019 Comi, difesa dall’avvocato Gian Piero Biancolella, era finita agli arresti domiciliari (poi revocati) per corruzione, false fatture e truffa ai danni dell’Unione europea per circa 500mila euro per i corsi di formazione dei dipendenti di Afol, agenzia per l’orientamento al lavoro.

Nella vicenda erano rimasti coinvolti anche l’ex direttore di Afol, Giuseppe Zingale, e l’avvocata e commercialista, socia allora di Lara Comi, Maria Teresa Bergamaschi.

Per i tre, nelle brevissime repliche di stamane, il pm Stefano Civardi aveva chiesto una riduzione di pena (da 5 anni e mezzo a 4 anni e 2 mesi per l’europarlamentare) per la derubricazione del reato di corruzione contestato ai tre imputati, con l’aggravante di aver commesso il fatto in qualità di pubblico ufficiale riqualificata in incaricato di pubblico servizio. “Non commento, parlerò a tempo debito, continuerò a difendermi” ha detto Comi.