Maxi truffa da oltre 200mila euro ai danni di un’anziana sventata dalla squadra mobile: due arresti

Genova. Il metodo è quello ormai tristemente noto del ‘finto incidente’ con il figlio arrestato che ha bisogno di denaro per la cauzione. Ma il bottino, se non fosse stato per il repentino intervento dei poliziotti delle squadra mobile, sarebbe stato tra i più ingenti tra quelli messi a segno dai truffatori. Si parla infatti di una cifra compresa da 200 e 300mila euro tra contanti, sterline d’oro e gioielli.

Invece la maxi truffa compiuta ieri ai danni di una 86enne di Albaro si è conclusa con due arresti. A finire in manette Rosario Iengo e Luigi Tancredi, entrambi di Napoli, che hanno rispettivamente 66 e 18 anni. Ieri pomeriggio la squadra mobile ha notato un’auto sospetta in centro città partita a tutta velocità dopo che un uomo era salito con una grossa borsa mentre l’altro lo aspettava. I poliziotti coordinati dal vicedirigente Antonimo Porcino li hanno seguiti.

Nei pressi della stazione Brignole l’uomo con il borsone è sceso, ha buttato la borsa e si è diretto verso il treno. Fermato dai agenti che gli hanno trovato addosso gioielli di grande valore e sterline d’oro e alcuni documenti appartenenti a una donna di 86anni che vive in corso Italia. Un’ altra pattuglia ha fermato il conducente dell’auto. Contattata la proprietaria dei documenti è emerso che i due, l’avevano truffata in ben due tranches. La mattina intorno alle 11 dopo averle telefonato si erano presentati a casa facendosi consegnare oltre 7mila euro in contanti e l’oro che aveva nell’abitazione che, a loro dire, sarebbero serviti a scarcerare dietro cauzione il figlio, finito nei guai dopo un incidente stradale.

Ma quando i due hanno capito che l’anziana è molto benestante non si sono accontentati. Le hanno detto che servivano altri soldi e l’hanno convinta ad andare in banca dove l’86enne ha svuotato la cassetta di sicurezza che conteneva 260 sterline d’oro e gioielli di grande valore. Poi si sono fatti consegnare dalla donna tutta la borsa che conteneva anche bancomat e documenti, errore che ha consentito di restituire il maxiprovento della truffa alla legittima proprietaria.