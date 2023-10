Martinez salterà Atalanta-Genoa, il giudice sportivo lo ferma per una giornata

Genova. Il giudice sportivo ferma per una giornata il portiere rossoblù Josep Martinez, espulso per doppia ammonizione in Genoa-Milan. Per lui niente Atalanta-Genoa, come previsto.

La seconda ammonizione è stata particolarmente ingenua (un fallo per evitare una ripartenza quando si era spinto in avanti alla disperata ricerca del pareggio) alla luce del fatto che il portiere era già stato ammonito per perdita di tempo.

Stupisce, dopo il già contestato gol segnato con l’aiuto del braccio di Pulisic, che per Mike Maignan non si sia optato per una punizione più severa. Il portiere rossonero era stato espulso con il rosso diretto, ma evidentemente l’intervento pericolosissimo su Ekuban non è stato visto come “condotta violenta” dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, ma come ‘semplice’ fallo grave di gioco.

Toccherà dunque a Leali difendere la porta rossoblù in una partita molto difficile contro l’Atalanta di Gasperini. Leali aveva giocato ad agosto in Coppa Italia nel rocambolesco 4-3 contro il Modena disputando un match altalenante dal punto di vista della prestazione.