Maria Giulia, dal liceo classico a Genova all’high school negli Usa (anche) per diventare cheerleader

Genova. Si chiama Maria Giulia, ha 17 anni, frequenta il liceo classico D’Oria, a Genova, ma per un anno andrà a scuola in una high school a Kansas City, nel Missouri (Usa).

Un sogno che la giovane aveva sin da piccola, quando i fratelli le raccontavano l’esperienza studio che a loro volta stavano vivendo oltre Oceano. E che si è realizzato quest’anno grazie a un’agenzia italiana specializzata nell’organizzazione di periodi all’estero per studenti (StudyAway)

“Ho avuto un’accoglienza fantastica da parte della mia famiglia americana, che mi ha fatto sentire subito a casa. Tutti sono stati molto attenti in ogni dettaglio – racconta Maria Giulia, che a Kansas City ha trovato due genitori, un fratello e una sorella pronti ad accoglierla – nel mio primo periodo qui, per esempio, parlavano molto lentamente perché erano consapevoli che per me era difficile capire subito tutto. Mi sento davvero fortunata a essere entrata a far parte di questa famiglia, sono diventate persone fondamentali per me”.

“Si sta rivelando un’esperienza fantastica: sono coinvolta in molte attività della comunità e della scuola, faccio parte della squadra di Cheerleader della mia high school. Credo che sia un’esperienza che dovrebbero fare tutti i miei coetanei – aggiunge – Certo, è un anno lontano da casa e inevitabilmente ci sono giorni difficili, magari di malinconia, però poi tutto passa e sicuramente sono i momenti di felicità a prevalere, è un’esperienza indescrivibile”.

StudyAway si rivolge a studenti con un’età compresa tra i 15 e i 18 anni, che sono regolarmente iscritti a un Istituto secondario superiore italiano e che hanno come sogno nel cassetto quello di vivere un’esperienza di vita e di studio negli Stati Uniti o in Canada.