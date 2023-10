Mareggiata, a Cavi evacuato un ristorante: 50 persone messe in salvo

Lavagna. Attimi di paura venerdì sera sul lungomare di Cavi di Lavagna per la forte mareggiata che sta bersagliando le coste del Tigullio. A causa delle lunghe onde e del costante allagamento di un sottopasso, i vigili del fuoco hanno dovuto evacuare il ristorante di uno stabilimento balneare dove era in corso una cena.

Una cinquantina le persone soccorso nel timore che rimanessero intrappolate all’interno del passaggio, impossibile da percorrere in sicurezza per le onde. Presenti anche diverse famiglie, tutte partecipanti a una cena di beneficenza organizzata da tempo.

L’intervento delle squadre inviate dal distaccamento di Chiavari ha consentito di mettere in salvo tutti senza conseguenze. Sempre per la forte mareggiata, a Sestri Levante sono state transennate le parti pedonali di via Queirolo ed è stato messo in sicurezza l’ultimo tratto di pista ciclabile in lungomare Descalzo.