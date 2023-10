Genova. Due persone sono rimaste ferite oggi pomeriggio nei dintorni di Genova a causa della mareggiata di libeccio che si sta abbattendo in particolare sulle coste del Levante.

Il primo intervento è scattato poco prima delle 14 a Pieve Ligure: una giovane donna di 30 anni si è avventurata sulla scogliera ed è stata trascinata in mare dalle onde. Per fortuna è riuscita a tornare da sola a riva, ma è stata comunque soccorsa dalla Croce Verde di Camogli e portata in codice giallo all’ospedale San Martino per accertamenti su un trauma agli arti. Allertata anche la Capitaneria di porto, anche se non è stato necessario il salvataggio.

Un altro episodio pochi minuti dopo a Genova, sul lungomare di via Murcarolo, dove l’acqua del mare ha raggiunto il livello della strada. Qui un uomo di 53 anni, per non essere investito da un’ondata, si è buttato in strada ed è stato urtato da un bus in transito. Sul posto è accorsa l’ambulanza della pubblica assistenza Nerviese: l’infortunato, che ha riportato un lieve trauma cranico, è stato portato in pronto soccorso al San Martino in codice giallo.

Per tutta la giornata di oggi la protezione civile del Comune di Genova ha emesso un avviso di mareggiata intensa, con conseguente entrata in vigore dell’ordinanza che impone il divieto di sosta su spiagge, strade costiere, moli e pontili e il divieto di balneazione e dell’uso di imbarcazioni, assicurando preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali.

A questo si aggiunge la raccomandazione di mettere in sicurezza, assicurandoli o rimuovendoli dalle aree esposte alla mareggiata, tutti gli oggetti che possono essere investiti dalla mareggiata e che possono arrecare danno all’incolumità delle persone, come strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee. Ppoiché le mareggiate sono sovente associate a forte ventilazione, prestare attenzione anche ai possibili danni derivanti dal rischio vento (possibile distacco e caduta di oggetti esposti o sospesi, rottura di rami o alberi e altro).