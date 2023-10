Genova. Mentre gli ultimi fronti temporaleschi si apprestano a transitare sopra Genova e la Liguria, continuano senza sosta gli interventi per arginare i danni provocati dalle forti piogge che hanno colpito in queste ore praticamente tutta la regione, e in particolar modo il centro levante. Tantissime le chiamate ricevute dal centralino dei vigili del fuoco, le cui squadre sono state impegnate senza soluzione di continuità per mettere in sicurezza alberature, versanti e strade aree allagate.

La situazione più critica rimane quella relativa alla frana che ha colpito la strada statale 586 nel comune di Rezzoaglio, all’altezza del distributore di benzina, interrompendo il collegamento verso la Val D’Aveto e quindi il resto della Liguria. Sul posto i mezzi speciali dei vigili del fuoco che entro la serata dovrebbero riuscire ad aprire un varco per le vetture di soccorso. La zona sarà presidiata tutta la notte dal personale della Protezione Civile.

“L’obiettivo è riaprire a senso unico alternato entro domani – ha spiegato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone. – Con il sindaco Marcello Roncoli abbiamo fatto il punto delle criticità emergenziali, ma al momento non sussiste la necessità di trasferire persone dalle rispettive abitazioni. Garantiamo servizi di emergenza sanitaria da terra con viabilità alternativa, e ovviamente è allertato l’elisoccorso in caso di necessità”.

Durante la giornata, sempre a causa di una frana, è stata interrotta per diverse ore la circolazione sulla statale 35 dei Giovi, riaperta poi nel tardo pomeriggio a senso unico alternato. Pesanti allagamenti si sono registrati anche sulla A7, dove la carreggiata in direzione Genova, durante la fase più acuta della pertubazione, è stata in parte ridotta, senza però mai risultare non percorribile. Il dissesto ha interrotto anche per qualche ora la circolazione ferroviaria della linea Genova-Arquata, ripristinato poi in serata. Sulla provinciale 72, sempre in Val D’Aveto, in località Alpepiana, non è invece percorribile il guado allestito per il passaggio al posto del ponte sul torrente Aveto sulla provinciale stessa, che è in manutenzione. Al momento alcune frazioni possono essere raggiunte solo a piedi. È attivo servizio di soccorso con due ambulanze alle due sponde del fiume in caso di emergenza.

Allerta arancione su Genova: frane, allagamenti e mareggiata

A Genova, è stata chiusa nel primo pomeriggio via Val d’Astico, a San Cipriano, per una frana che si è verificata tra il civico 20 e il civico 7, poi riaperta a senso unito alternato. La linea 65 di Amt in direzione San Cipriano è quindi limitata a Pontedecimo. In valle Scrivia, a causa di una frana sulla SP8 tra Vobbia e Vallenzona, le corse della linea 825 Busalla – Crocefieschi – Vobbia – Vallenzona sono limitate a Vobbia.

Come dicevamo, mella giornata di oggi le precipitazioni hanno interessato soprattutto il Centro-Levante della regione, in particolare il Levante. Sono stati puntualmente superati i 100 mm a Piana Battolla in Comune di Follo, Torriglia (108 mm nelle ultime 12 ore), 171 in 12 ore a Pontremoli appena al di là del confine ligure e a Cabanne, nel comune di Rezzoaglio. Da metà giornata, le precipitazioni hanno insistito particolarmente sull’interno del genovese (con i massimi nella zona tra Valle Scrivia e Val d’Aveto).

Tutto il settore del centro levante della regione è sottoposto a potenti raffiche di vento di Scirocco, che è arrivato a punte di 148 km all’ora in località Fontana Fresca. Una situazione che ha creato molti disagi per alberi e rami caduti, senza per fortuna particolari criticità. In compenso, però, la forte ventilazione proveniente da sud ha di fatto sospinto il fronte perturbativo più a nord, risparmiando la nostra regione da conseguenze più severe.

Le forti raffiche di vento hanno però costretto al dirottamento di due aerei in arrivo alll’aeroporto Cristoforo Colombo, quello atteso alle 13 proveniente da Palermo, operato da Ryanair, dirottato su Torino, e quello delle 13.15 proveniente da Tirana, operato da Wizz Air, dirottato a Pisa. Cancellato invece il volo delle 13.30 proveniente da Amsterdam di Klm, mentre quello delle 14.30 in arrivo da Roma è in ritardo. Sul fronte partenze, l’unico cancellato è quello delle 14 diretto ad Amsterdam, conseguenza della cancellazione di quello in arrivo.

Dal punto di vista idrico, lo stress maggiore lo ha registrato il bacino del Magra, nello Spezzino, che durante il giorno ha sfiorato la piena in più punti: a Ponte Magra il livello massimo registrato è stato di 2.72 metri (livello rosso a 3 metri) e a Pontremoli con 2.46 metri (livello rosso a 2.75).

E mentre il mare e il vento sferzavano la costa genovese, sui rilievi le piogge hanno di fatto messo in moto tutti i bacini idrici, piccoli e grandi, del territorio provinciale. Da segnalare la risposta dell’invaso artificiale del Brugneto che in poche ore è tornato praticamente a riempirsi dopo i tanti mesi di “sete”. Per le prossime ore saranno i versanti ad essere osservati speciali, quando con buona probabilità nuove frane e smottamenti si verificheranno nelle aree più critiche.

Come da previsione, infine, l’allerta arancione proseguirà fino alla mezzanotte, quando passerà a gialla per tutto il settore centrale della regione (Genova e Savona), mentre proseguirà al massimo livello per temporali su Spezzino e Tigullio fino alle 6 di domani mattina.