Maltempo: aerei dirottati per il vento e strade interrotte per frane. Il punto sulla viabilità

Genova. L’ondata di maltempo che sta flagellando la Liguria da domenica sera, e che ha spinto Regione e Arpal a prolungare l’allerta arancione sino alla mezzanotte per il Genovesato e sino alla mattina di martedì per il Levante, sta creando non pochi disagi dal punto di vista della viabilità.

Frane e smottamenti, le strade interrotte e le linee Amt cancellate

Sul fronte del trasporto pubblico, Amt ha comunicato alle 12 modifiche al servizio nell’area della Città Metropolitana per frane, smottamenti e altri problemi alla circolazione stradale.

A Genova, chiusa dal primo pomeriggio via Val d’Astico, a San Cipriano, per una frana che si è verificata tra il civico 20 e il civico 7. Sono in corso gli interventi di Vigili del Fuoco, Aster, Polizia Locale, City Green Light, Uffici tecnici municipali e comunali per riaprire la strada nel giro di un paio d’ore, ha fatto sapere il presidente di Municipio, Federico Romeo. La linea 65 di Amt in direzione San Cipriano è quindi limitata a Pontedecimo.

In valle Scrivia, a causa di una frana sulla SP8 tra Vobbia e Vallenzona, le corse della linea 825 Busalla – Crocefieschi – Vobbia – Vallenzona sono limitate a Vobbia.

A causa di una frana sulla statale 586 che si è verificata nel comune di Rezzoaglio, all’altezza del distributore di benzina, il collegamento verso la val d’Aveto è interrotto ed è possibile raggiungere i paesi oltre Rezzoaglio, Santo Stefano d’Aveto compreso, soltanto dal versante emiliano. Le corse della linea 711 in partenza da Santo Stefano d’Aveto per Chiavari sono dunque sospese.

Problemi anche sulla Statale 35 dei Giovi, tra Arquata Scrivia e Isola del Cantone, all’altezza della frazione di Pietrabissara, per una frana che ha interrotto la strada in direzione Genova.

Sospeso inoltre il servizio Chiama il bus in località di Nascio, nel comune di Né, e poi il collegamento tra Moneglia e Crova, tra Rapallo e Montepegli e tra Sori e Rupanego.

La situazione in Autostrada

In autostrada la situazione è particolarmente critica in A7. Si è infatti verificato uno smottamento tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova, e si registrano allagamenti tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera per allagamenti, con 3 chilometri di coda. Prudenza anche tra Serravalle Scrivia e Genova Ovest a causa della pioggia.

Altro incidente in tarda mattinata in A10 tra Arenzano e Voltri, con conseguente coda, ed è segnalata pioggia forte tra il bivio A10/A7 Milano-Genova e il bivio A10 e fne Complanare Savona.

Sulla A12 è segnalato vento forte tra l’allacciamento con l’A7 e Chiavari e pioggia tra Sestri Levante e il bivio con la A7. Situazione simile sulla A26: vento forte tra Voltri e Masone, pioggia tra Voltri e Gravellona Toce.

La situazione dei treni

Nessuna criticità è invece segnalato sulle linee ferroviarie regionali.

Voli dirottati e cancellati

Le forti raffiche di vento, infatti, hanno costretto al dirottamento di due aerei in arrivo alll’aeroporto Cristoforo Colombo, quello atteso alle 13 proveniente da Palermo, operato da Ryanair, dirottato su Torino, e quello delle 13.15 proveniente da Tirana, operato da Wizz Air, dirottato a Pisa. Cancellato invece il volo delle 13.30 proveniente da Amsterdam di Klm, mentre quello delle 14.30 in arrivo da Roma è in ritardo. Sul fronte partenze, l’unico cancellato è quello delle 14 diretto ad Amsterdam, conseguenza della cancellazione di quello in arrivo.