Maltempo, Genova avvolta dal caldo e dall’umido: balzo di oltre 10 gradi delle temperature

Genova. Il risveglio dei genovesi questa mattina è stato caratterizzato dal caldo e dall’umido, come se l’estate appena finita, non fosse finita per davvero. In realtà si tratta di un fenomeno chiaramente temporaneo, dipeso dalle particolari condizioni meteorologiche di queste ore.

Dal sud del Mediterraneo, infatti, soffia un forte vento di Scirocco che di fatto ha schiacciato il fronte perturbativo sulle alpi francesi, risparmiando il passaggio più intenso alla nostra regione, ma allo stesso tempo regalandoci un salto termico positivo di oltre dieci gradi: a Genova si sono toccati i 22 gradi, mentre ieri il termometro faceva fatica a sperare i 13, a Camogli e Alassio 22,6 gradi, Sanremo, 21.6, Savona 21,8.

A fare la sua parte anche il tasso di umidità, schizzato sopra l’80% grazie a questo complesso quadro meteorologico. Un quadro che perdurerà ancora per le prossime ore: verso mezzogiorno è previsto il passaggio dell’ultimo fronte di questa perturbazione, e al momento i modelli previsionali lo ‘vedono’ propria sopra la nostra regione. A decidere il dove e il come, però, saranno ancora una volta i venti, che con i loro mutevoli equilibri decideranno le sorti di questa giornata.