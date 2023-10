Maltempo e autostrade, tre incidenti in un’ora: nel ponente oltre 13 chilometri di code

Savona. Sono tre gli incidenti avvenuti in poco più di un’ora questa mattina sulla A10, dove si registrano complessivamente almeno 13 chilometri di code con relativi disagi per i viaggiatori.

Il primo, e il più grave, è avvenuto in A10 intorno alle 8, nel tratto tra Bussana Vecchia e Taggia (direzione Savona) e ha visto coinvolti due veicoli: un’auto sportiva e un camion.

Secondo quanto riporta Riviera24, pare che il mezzo pesante abbia sbandato centrando la vettura che era sulla corsia di sorpasso. A causa del tamponamento c’è stata una grande perdita di gasolio sulla carreggiata.

Al momento nel tratto tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest si registrano 13 km di coda.

Sempre in A10, ma in direzione Ventimiglia, si è verificato un altro tamponamento tra Borghetto e Albenga, all’altezza di Ceriale. Anche in questo caso sono rimaste coinvolte un’auto e un camion, ma al contrario dell’episodio raccontato precedentemente, è stata la vettura a colpire il tir. Dall’impatto sono rimasti ferite due persone, che erano a bordo dell’auto, fortunatamente non in modo grave: sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Al momento non si registrano rallentamenti sulla tratta.

Così come in A6, dove intorno alle 9:30 si è registrato un incidente al chilometro 103+900 tra Altare e Millesimo in direzione Torino. Il sinistro non ha causato ferite e code.