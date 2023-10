Maltempo, danni sulla linea ferroviaria Genova-Milano: ritardi fino a 90 minuti

Genova. Dopo l’intensa ondata di maltempo, il day after è caratterizzato dalla conta dei danni e dagli interventi di ripristino in aree danneggiate da dissesto idrogeologico. Tra questi anche la linea ferroviaria Genova Milano via Arquata, che durante la giornata di ieri è stata chiusa a causa di alcuni smottamenti.

La circolazione è ripresa poi in serata, ma permangono problemi: sulla linea Trenitalia comunica forti rallentamenti con in corso l’intervento dei tecnici. “I treni Intercity, Euronight e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti”.

In particolare il treno FR 9710 Genova Brignole (6:58) – Venezia Santa Lucia (11:12) può registrare un maggior tempo di percorrenza di 60 minuti. Inoltre la circolazione è rallentata per un guasto alla linea causato da condizioni meteo critiche tra Pavia e San Martino Cava. “Richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria”