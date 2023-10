Madre e figlio aggrediti per strada con cocci di bottiglia, interviene la polizia

Genova. Violenta aggressione nella serata di domenica 1 ottobre in via Walter Fillak, a Sampierdarena.

Una donna e un ragazzino, madre e figlio, sono stati picchiati per strada a colpi di bottiglia. Non è chiaro se la lite sia iniziata all’interno di un appartamento o in un locale pubblico.

Ancora da chiarire i contorni della vicenda, sulla quale indaga la polizia, ma sia la donna sia il figlio sono stati portati in codice giallo all’ospedale villa Scassi di Sampierdarena.

La donna ha riportato un lieve trauma cranico mentre il figlio è stato medicato per diversi tagli dovuti al vetro della bottiglia, sulla schiena e alle braccia.