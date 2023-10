Machete e cani inferociti, il presidente di municipio Romeo minacciato davanti alla porta di casa

Genova. Momenti di paura per il presidente del Municipio V Vapolcevera Federico Romeo, il quale, facendo rientro a casa, ad aspettarlo ha trovato un uomo armato di machete e con due grossi cani al guinzaglio che lo ha minacciato dicendo “Te la farò pagare”.

L’episodio è avvenuto lo scorso mercoledì sera, poco prima delle 20. Davanti al cancello della propria abitazione, il presidente Romeo ha trovato l’uomo armato che si è rivolto a lui in maniera aggressiva e minatoria. Dopo un breve confronto a parole, Romeo è riuscito a guadagnare la porta di casa, prima che la situazione potesse degenerare, lasciando l’uomo fuori e a distanza. Dopo pochi minuti sul posto è arrivata la polizia.

Federico Romeo ha poi presentato denuncia ai carabinieri che hanno fatto partire le indagini per rintracciare l’uomo. Secondo le prime indiscrezioni trapelate in queste ore si potrebbe trattare di una persona che negli ultimi anni più volte è stata segnalata per la scorretta conduzione del proprio gregge di pecore, trovato ripetutamente a pascolare per strada e in proprietà altrui, e più volte fuggito nella notte. Inoltre, i cani usati per “dialogare” con Romeo, potrebbero essere gli stessi segnalati per comportamenti aggressivi in alcune strade sulle alture del quartiere proprio durante gli spostamenti del gregge.

Ed è proprio per risolvere questi problemi che il municipio nei mesi scorsi si era mosso per avviare un iter di trasformazione dei terreni pubblici occupati più frequentemente dal gregge ‘molesto’, che quindi dovrebbe trovare un’altra ubicazione per foraggiarsi. Da qui la pista per le indagini.