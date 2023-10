M.U.R.A., artisti urbani protagonisti dal 13 al 15 ottobre nel centro storico: nel nome dell’hip-hop

Genova. Tutto pronto per la settima edizione di M.U.R.A. (Movimento urbano rete artisti), che da venerdì 13 a domenica 15 ottobre animerà strade e piazze del Sestiere del Molo nel centro storico con musica dal vivo, performance, documentari, talk, workshop, esibizioni di writers, skaters e ballerini di breakdance. In caso di pioggia la conferenza stampa si svolgerà in area archeologica (Giardini Luzzati).

Quest’anno M.U.R.A è dedicato al cinquantesimo anniversario dell’hip hop, movimento musicale e culturale nato l’11 agosto 1973 nel Bronx, che ha contaminato e stravolto il panorama musicale e il lifestyle di mezzo secolo. QUI IL PROGRAMMA.

La kermesse è organizzata e realizzata nell’ambito del Patto di sussidiarietà dei sestieri del centro storico con il supporto di tante realtà di settore come l’Hip Hop Cinefest di Roma, Genova Hip Hop Festival, Lilith Festival e GoodKids: sul palco e nelle piazze molti artisti tra cui Frankie HI-NRG, Dj Shocca, Davide Shorty e tanti altri.

M.U.R.A. è un movimento creativo aperto a tutti gli artisti che vogliono esprimere la propria arte in strada, un invito a varcare le mura del centro storico e al contempo abbatterne i confini, alla scoperta di nuovi modi di vivere il territorio all’insegna della partecipazione e della condivisione.