Genova. Non più un esemplare solitario, ma addirittura un branco avvistato e segnalato diverse volte in pochi giorni nei quartieri collinari della Valbisagno, con incontri ravvicinati mai avvenuti e ripresi in questa maniera. Stiamo ovviamente parlando del lupo, la cui presenza è in questi ultimi mesi è stata più volte accertata e documentata, anche su questa pagine. La differenza, però, oggi arriva dalla presenza di un vero – seppur piccolo – branco, formato da un numero variabile di esemplari che oscillano, secondo le segnalazioni, da due a quattro individui.

Il video che vi mostriamo arriva dalle alture di Molassana, dove in questi giorni Genova24 ha raccolto diverse segnalazioni della presenza di questo gruppo di lupi, avvistati più volte nel giro di pochi giorni: un documento eccezionale, con la ‘sfilata’ dei due lupi a pochi centimetri da chi stava facendo la ripresa dalla sua macchina.

Un nuovo capitolo, quindi, della evoluzione della composita fauna selvatica oramai divenuta urbanizzata, soprattutto in quei territori dove la città confina con l’ambiente silvano. Una convivenza che si sta ‘normalizzando’ e che però rischia di creare qualche difficoltà sia per i residenti delle zone interessate, sia per gli stessi animali, che sono spinti in ambienti non adatti, con abitudini rischiose anche per la loro salute e la loro incolumità.

Una situazione che appare ancora di più fuori controllo: in piena epidemia di peste suina, non c’è argine alla presenza di ungulati tra le case, mentre per gli umani, paradossalmente, sono imposti dei limiti e regole stringenti per l’accesso ai boschi. Un groviglio difficile da gestire e che ogni giorno che passa ha dei protagonisti in più.