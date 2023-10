Lungomare Canepa, in partenza il lavori propedeutici per il parco lineare

Genova. Sono iniziati questa mattina i cantieri propedeutici per la realizzazione del parco urbano lineare di Lungomare Canepa, annunciato la scorsa primavera dalla amministrazione civica. I primi lavori, che dovrebbero terminare domani, sono le prove sulla piastra che sorregge la strada, dove nei prossimi mesi saranno installati le prime parti della nuova opera di mitigazione.

Per questo motivo, il cantiere – che sarà mobile – impatterà sulla viabilità della strada, con l’abbassamento del limite di velocità, essendo area cantiere, e il divieto di circolazione sulla prima corsia lato mare: un restringimento di carreggiata che permetterà la conduzione del test, compreso tra il civico 48 di via San Pier D’Arena e il varco al Ponte Etiopia.

Lo scorso agosto, al termine del bando, è stato assegnato l’incarico per la progettazione esecutiva salla CMCI Consorzio stabile, con sede a Genova, che ha superato i concorrenti con un ribasso pari al 19,23% per un importo finale di poco più di 10 milioni di euro. I primi dettagli emersi di quello che potrebbe essere il progetto finale vedono asse stradale spostato a sud, con uno spazio per progettare una lunga barriera fonoassorbente “di ultima generazione che permetterà di sterilizzare l’inquinamento acustico di cui oggi soffre questa importante arteria cittadina”. Le progettazione di quest’ultima, però, sarà oggetto di separato procedimento.

Il progetto

Per questo motivo il progetto è stato accolto con freddezza dai cittadini e residenti guidati dal Comitato Lungomare Canepa, che ha chiesto chiarezza all’amministrazione civica riguardo il trasferimento dei 25 milioni (su 40 previsti) ‘deviati’ dal progetto della copertura della ‘Gronda a Mare’ in favore del rifacimento di Piazzale Kennedy.

“Sul quartiere abbiamo 140 milioni di investimenti ai quali si aggiungono 40 milioni per il parco della Lanterna. Se andiamo a fare la contabilità è tutta a favore di Sampierdarena – aveva risposto il vicesindaco Pietro Piciocchi -. È chiaro che possono esserci travasi da un progetto all’altro a seconda delle scadenze imposte dal Governo, ma se ho un progetto da 22 milioni non ce ne metto 40, senza contare che quella copertura ne costava almeno 60″.