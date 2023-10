Lorsica, fungaiolo si rompe una caviglia nei boschi: recuperato dai vigili del fuoco

Lorsica. Ancora un intervento dei vigili del fuoco per recuperare un fungaiolo che si è infortunato mentre esplorava i boschi, ancora una volta in zona Lorsica, ai piedi del monte Ramaceto.

Le squadre sono intervenute all’ora di pranzo, dopo avere ricevuto una richiesta di aiuto da parte di un uomo di 54 anni originario di Milano che ha riferito di essere inciampato ed essersi rotto una caviglia. È quindi partito l’intervento di recupero insieme con il Soccorso alpino e speleologico e la pubblica assistenza di Gattorna

Una volta individuato l’uomo è stato trasferito in ospedale in ambulanza. Si tratta, come detto, dell’ennesimo intervento di questo genere negli ultimi giorni, complice il caldo record e le piogge di inizio ottobre che hanno contribuito al proliferare dei funghi, spingendo le persone a battere i sentieri in cerca di ovuli e porcini.