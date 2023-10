L’ombra della camorra nella gestione del bar Libeccio sul lungomare di Pegli: 4 arresti

Genova. Gestiva il bar Libeccio di Pegli direttamente dal carcere, grazie a una rete fatta di famigliari e prestanome. Rete finita nel mirino della polizia e della Guardia di finanza che stamattina, su disposizione del gip grazie alla richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della Procura di Genova, hanno eseguito sei ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone.

In carcere è finito Angelo Russo, mentre gli arresti domiciliari sono stati disposti per Francesco Cinquegranella, Mario Russo e Antonio Novelletti e l’obbligo di dimora con presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria per Liberato Soriente e Antonietta Russo, sorella di Angelo Russo.

Angelo Russo, , originario del Rione Traiano a Napoli, attualmente detenuto in quanto arrestato a Genova nel 2019, nel corso di un’operazione antidroga contro i narcotrafficanti condotta dalla Procura di Napoli, avrebbe rilevato il bar Libeccio intestandolo a prestanome e facendolo gestire da amici fidati e famigliari. Il reato ipotizzato dalla procura è quello di trasferimento fraudolento di valori al fine di agevolare la camorra anche se il gip Angela Nutini nell’ordinanza di custodia cautelare ha escluso proprio l’aggravante mafiosa.

In base alle indagini condotte da dalla squadra mobile e Sisco della polizia di Stato insieme al al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova e dallo S.C.I.C.O. della Guardia di Finanza, è emerso che Russo ha acquisito la titolarità di fatto del locale “Libeccio” attraverso l’intestazione di comodo a Liberato Soriente, originario di Torre Annunziata, ma da tempo residente a Genova dove ha sempre svolto l’attività di barista.

Russo secondo gli investigatori avrebbe anche ristrutturato il bar, andato a fuoco nel 2016 in seguito a un incendio doloso, quando era gestito dai precedenti proprietari utilizzando capitali di dubbia provenienza.

Per condurre il locale Russo si sarebbe avvalso anche di altre persone di propria fiducia, tra le quali il figlio Mario, appositamente trasferitosi a Genova da Napoli, rimasto recentemente ferito in un agguato perpetrato con colpi di arma da fuoco nel Rione Traiano.

Sono inoltre intervenuti nella gestione del “Libeccio”, sempre per conto di Angelo Russo, anche altre persone, a questi ritenute vicine, tra cui Francesco Cinquegranella, figlio di un esponente di spicco della camorra, latitante dal 2002, Antonio Novelletti e una sorella dello stesso Angelo Russo, Antonietta.

In base a quanto ricostruito dagli investigatori coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Genova la fittizia intestazione del bar a soggetti di comodo ha consentito a Russo di gestire il locale del Lungomare di Pegli ininterrottamente dal 2018, evitando così possibili sequestri dell’attività economica derivanti dai gravi reati in materia di stupefacenti, per i quali è stato anche condannato in via definitiva.

Il bar “Libeccio” è stato sottoposto a sequestro preventivo e proseguirà l’attività sotto la gestione di un amministratore giudiziario.