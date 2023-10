Lite tra migranti a Ventimiglia, 30enne nigeriano sgozzato con un coccio di bottiglia

Ventimiglia. Un nigeriano di 30 anni è stato ucciso ieri sera a Ventimiglia al termine di una lite con un connazionale. L’uomo è stato sgozzato con un coccio di bottiglia in piazza Cesare Battisti. Anche il presunto assassino, ora piantonato dalla polizia in ospedale, risulta ferito, ma non è grave: ha riportato tagli sull’addome e sul torace, forse provocati da un coltello o da un altro pezzo di vetro

Il giovane straniero sarebbe morto dissanguato a causa del profondo taglio alla giugulare, come riporta il quotidiano online Riviera24. “Vi informo di un fatto grave – ha scritto il sindaco Flavio Di Muro sulla sua pagina Facebook -. Fuori dalla stazione di Ventimiglia c’è stato un omicidio avvenuto a causa di una lite tra due immigrati. L’autore è stato arrestato. Sto andando a verificare di persona e sono già in contatto con le autorità competenti”.

La polizia scientifica ha effettuato i rilievi sul posto e ha raccolto le prime testimonianze. A disposizione degli inquirenti anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza, pubbliche e private. Ancora da chiarire i motivi della lite.

“Non si può più uscire di casa, siamo diventati il Bronx“, dice un ragazzo giunto in stazione per accogliere la fidanzata, che arriva in treno. “Qui non si può più vivere”, lamentano altri abitanti.

Prima di spostare la salma è necessario attendere l’arrivo del medico legale, che giunge poco dopo il sostituto procuratore, Francesca Dentis. Gli inquirenti dovranno lavorare con minuzia per ricostruire i dettagli di una tragedia che ha sconvolto il sabato sera di Ventimiglia.