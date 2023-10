Licenziato perchè non ha firmato l’autocertificazione Covid: risarcito ma resta senza posto di lavoro

Genova. Dopo tre anni e mezzo dai fatti, la Corte d’Appello di Genova ha stabilito che il suo licenziamento fu illegittimo, accordando un risarcimento ma senza prevedete la reintegra del posto di lavoro. Questa la sentenza arrivata lo scorso 30 settembre che chiude, per ora, la vicenda di un lavoratore licenziato in tronco dalla ditta per cui lavorava a causa della sua opposizione nel firmare le autocertificazioni Covid.

I fatti risalgono al gennaio 2020, quando un cittadino di Lucca, dipendente di una società multi servizi che si occupa anche di sicurezza, armata e non, viene invitato dalla sua azienda a svolgere turni notturni in provincia di Genova in un’industria locale. Ma appena iniziato il nuovo lavoro scoppia la pandemia, con tutte le conseguenze e le limitazioni che noi tutti ricordiamo, tra cui l’obbligo di sottoscrivere autocertificazioni per ‘autenticare’ il proprio stato di salute.

Qui però iniziano i problemi. L’uomo infatti si rifiuta di compilare integralmente un documento di autocertificazione che gli presenta la ditta che doveva sorvegliare. La parte con tutti i suoi dati sensibili non la compila, limitandosi a autocertificare di non avere sintomi influenzali, di non essere stato nei Comuni a rischio (dell’epoca) e non essere entrato in contatto con persone che avevano contratto il Covid. Ma questo non basta: la ditta infatti a quel punto gli dice chiaramente che se non compila e firma tutti i campi di quel documento di autocertificazione deve lasciare immediatamente i locali e andare via. L’uomo continua a rifiutarsi di farlo e a quel punto riceve anche una telefonata del suo datore di lavoro che gli ripete la stessa cosa che gli avevano appena detto in ditta.

Ma lui non cede e dopo varie discussioni va via. Ma il 31 marzo riceve l’amare sorpresa, e stavolta in pieno lockdown: la sua azienda lo licenzia. L’uomo prova a spiegare le sue ragioni ma niente. Disperato si rivolge a un legale e impugna il licenziamento in tribunale a Genova, competente per territorio, ma anche i giudici gli danno torto. A quel punto decide di appellare la sentenza di primo grado sempre più convinto dell sue ragioni e nei giorni scorsi finalmente la sentenza favorevole. Il 30 settembre scorso, infatti, i giudici della corte d’appello genovese dichiarano illegittimo il licenziamento, non gli concedono la reintegra sul posto di lavoro come aveva richiesto ma ben 15 mensilità di risarcimento più il tfr. Una sentenza molto importante per tutti i casi simili. I giudici d’appello infatti molto salomonicamente hanno contestualizzato l’intera vicenda. In quei giorni anche se ormai quotidianamente si sentiva parlare solo di Covid nessuno sapeva bene cosa fare e come fare. Parliamo infatti dei giorni dal 19 febbraio all’8 marzo. I protocolli d’azione non erano stati ancora fissati in maniera chiara e vigeva “un fai da te” che no aveva basi giuridiche certe. Pur riconoscendo la “disobbedienza” dell’uomo agli ordini ricevuti via telefono dal suo datore di lavoro i giudici di secondo grado hanno ritenuto sproporzionato il provvedimento di licenziamento riconoscendo all’uomo “mille attenuanti”.

Si legge infatti in sentenza: “Un contesto in qui giorni confusi in cui tutti si sono trovati, a loro volta, ad affrontare una realtà sconosciuta e che ha creato un oggettivo sconvolgimento nelle abitudini di vita di tutti e che ha giustamente portato a privilegiare la primaria necessità di tutela della salute, messa, oggettivamente, così a grave rischio, rispetto ad altre esigenze, quali la riservatezza. Ma nessuno sapeva bene cosa fare in quei giorni. In effetti, valutando da un lato, a favore del lavoratore, la sua anzianità, tredici anni quindi di una certa rilevanza, e la realtà imprenditoriale della società reclamata, non di poco conto, ma dall’altro, a sfavore del lavoratore, il comportamento dello stesso, anche nei limiti di gravità individuati da questa Corte, in ogni caso trattandosi di un comportamento rilevante disciplinarmente, per quanto sicuramente non sanzionabile con un licenziamento, questa Corte ritiene equa l’individuazione di un’indennità risarcitoria di quindici mensilità”. Il caso è risolto, forse.