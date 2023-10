Levante flagellato dal maltempo: torrenti in piena e venti fino a 150 chilometri l’ora

Genova. Nottata di burrasca sulla provincia spezzina, investita dal maltempo per cui era stata diramata nelle scorse ore l’allerta arancione da parte di Arpal. Una linea temporalesca formatasi davanti alle Cinque Terre ha raggiunto la costa prima di mezzanotte portando cumulate di 50 mm in tre ore alla Spezia e 73,2 a Riccò del Golfo nello stesso lasso di tempo. I fenomeni sono stati accompagnati da forti raffiche di vento, oltre i 100 km/h nel capoluogo e 95 km/h a Porto Venere, associate a una mareggiata con onde che hanno raggiunto i due metri e mezzo. Non viene risparmiato l’entroterra: ai Casoni raffiche oltre i 150km/h.

Copiose anche le piogge che in nottata hanno fatto gonfiare tutti i bacini idrici con picchi importanti nel bacino del Magra: poco dopo la mezzanotte, il torrente Bagnone, affluente del Magra, ha superato il livello di piena, mentre altri torrenti della vallata sfioravano il livello rosso considerato di allarme.

Gravi ripercussioni sulla viabilità provinciale. Nel territorio di Riccò del Golfo problemi sulla provinciale 17 della Val Graveglia, interessata dalla caduta di una dozzina di piante e interrotta per alcune ore prima dell’intervento dei Volontari antincendio. Attorno a mezzanotte il Comune invitava alla prudenza “limitando gli spostamenti alle reali e non procrastinabili necessità” su tutto il reticolo stradale, invaso da detriti e pietrisco portato dalle abbondanti piogge. Sull’Aurelia il fango ha invaso la carreggiata in località Stretta. In azione personale di Protezione Civile e Polizia Municipale in soccorso ad alcune famiglie alle prese con allagamenti.

Disagi anche sulla costa. Tre alberi sono caduti sulla provinciale 566 della Val di Vara, rimossi dai volontari del distaccamento Vigili del Fuoco di Levanto che hanno ripristinato la viabilità durante la notte. Anche la provinciale 38 per Pignone interessata dal crollo di un albero in locale Colle di Gritta nel territorio di Monterosso. A Sesta Godano la strada provinciale 25 chiusa a Orneto, come da prassi, all’altezza della frana. Sarà riaperta in mattinata.

Nel capoluogo intorno alle 23.30 un giovane platano si è abbattuto su Viale Amendola, imponendone la chiusura sino alla rimozione da parte di Vigili del fuoco e personale della Protezione civile. Stessa sorte è toccata a Via della Pianta, dove sono state danneggiate alcune auto, a Valdellora, dove un albero è franato sul tetto di una casa senza fare grossi danni, e, per l’ennesima volta, alla strada che collega La Spezia a Campiglia, liberata solamente poco prima delle 21.