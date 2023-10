Leonardo prossima avversaria di CDM Futsal, mister De Jesus: “Hanno giocatori di qualità, sarà una partita difficile”

Campo Ligure. Dopo il pareggio tanto esaltante quanto rocambolesco al debutto contro il Saints Pagnano, la CDM Futsal torna in campo per la seconda giornata e ospita i sardi della Leonardo, reduci dalla vittoria per 3-2 contro il Pordenone.

“Per la partita contro il Saints – commenta mister De Jesus – io preferisco guardare il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo giocato una buona gara, sapendo soffrire dopo essere andati due volte sotto. Abbiamo creato molto e in questa settimana di lavoro abbiamo proprio cercato di sistemare quello che non ha funzionato al meglio, soprattutto il cinismo sotto porta”.

Leonardo è una squadra temibile, che in estate non ha cambiato molto e che la CDM conosce benissimo per averla affrontata lo scorso anno anche in Coppa. “Giocano bene, hanno uomini di qualità che si conoscono benissimo e sono organizzati. Sarà un’altra partita difficile ma noi abbiamo lavorato bene per arrivare al meglio a questa gara”.

L’ultima notizia, in casa CDM, è l’arrivo di Pedro Siqueira fra i pali, dopo l’infortunio al polso (e la conseguente operazione) di Politano. “La società è stata bravissima – conclude il mister – Lo stop forzato di Politano ci ha spinti sul mercato e l’essere riusciti a portare qua un giocatore come Pedro è stato molto importante. Possibilità di vederlo già in campo domani contro Leonardo? Vedremo, ne parlerò con il preparatore dei portieri Maria Pagliarulo e decideremo”.