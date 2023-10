Legge di bilancio, infermieri sul piede di guerra: “Poche risorse e taglio alle pensioni”

Genova. “Il presente e il futuro della salute dei cittadini è legato saldamente alla valorizzazione delle professioni sanitarie. Chi osa mettere in dubbio tutto questo, non fa altro che privare, giorno dopo giorno, delle sue fondamenta un sistema sanitario già pericolosamente traballante. Non smetteremo mai di sottolineare che in questo momento storico, diventa più che mai fondamentale la presa di coscienza da parte della politica della gravità della situazione in cui riversa il nostro sistema sanitario nazionale, con quella voragine di infermieri che, come da nostro studio aggiornato, tocca nel 2022 la preoccupante cifra di 175 mila unità. E si tratta di stime elaborate in base a medie di riferimento allargate, perché riferite all’intera Europa e non al gruppo dei Paesi EU, nel qual caso la carenza raggiunge addirittura le 220 mila unità”.

Questo l’allarme lanciato dal sindacato degli infermieri Nursing Up, che in queste ore sta lavorando per capire e commentare la manovra di bilancio del governo: “In queste ore stiamo attentamente approfondendo la bozza di provvedimento in circolazione, tra le pieghe della quale abbiamo individuato elementi di grave criticità, sui quali stiamo lavorando con i nostri esperti, e sui quali ci certamente diremo la nostra, dopo esserci confrontati anche con le competenti istanze sindacali interne”. A dirlo Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up, che per chiede all’esecutivo, a nome di tutto il sindacato, di far conoscere ai cittadini quante sono realmente le risorse messe sul comparto saniterio.

“Quanto emerge in modo chiaro, è che il fabbisogno sanitario nazionale viene incrementato di 3 miliardi di euro per il 2024, 4 miliardi di euro per il 2025 e 4,2 miliardi di euro per il 2026. Di conseguenza, il Fsn sale a 134 miliardi di euro per il 2024, 135,3 miliardi di euro per il 2025 e 135,5 miliardi di euro per il 2026 – commenta De Palma – Per essere espliciti, per l’anno 2024, il Governo ha soddisfatto quasi interamente le richieste delle regioni e del ministro Schillaci che chiedevano un aumento di 4 miliardi di euro. Tuttavia, di fatto, 2,4 miliardi di euro dovrebbero essere destinati ai rinnovi contrattuali 2022-2024 del personale dipendente e convenzionato, lasciando ben poche risorse per le altre priorità”.

“La bozza della Manovra non indica la cifra, ma fa riferimento ad una quota non superiore allo 0,4% del finanziamento indistinto del Fsn, che corrisponderebbe a circa 520 milioni di euro. Siamo di fronte probabilmente al famoso piano di abbattimento delle liste di attesa, che prevede incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive di medici, e di allargamento della platea dei destinatari, e parliamo volutamente “solo di quelle”, perché oltre l’enfasi dei primi proclami, leggendo oggi il documento emerge che, per il personale sanitario del comparto, qualche fervida mente della politica, ha pensato bene di condire con tanto fumo la materia, ma questo sarà oggetto delle nostre annunciate riflessioni dei prossimi giorni. In ogni caso, lo stanziamento (quello complessivo) è di 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026″.

“Siamo preoccupati, perché mentre tutti abbiamo ascoltato i proclami relativi all’aumento di stipendio che è stato previsto, per i medici, di ben mille euro (dichiarazioni del Ministro Schillaci), nulla si dice degli altri professionisti sanitari, poveri fantasmi che la bozza di legge di bilancio relega nell’ampio e laconico perimetro della locuzione “il resto del personale”. Questo vuol forse dire che essere infermiere od ostetrica richiede lo stesso impegno, competenza , livelli di rischio professionale e responsabilità di qualsiasi altro impiegato amministrativo?”.

“E allora iniziamo a porci molti quesiti: che ruolo il Governo pensa di destinare agli infermieri nel progetto di abbattimento delle liste di attesa che, dai proclami emersi, sembra essere una questione meramente legata alla valorizzazione del personale medico? Si limiteranno solo all’incremento delle tariffe orarie e alla detassazione degli straordinari? E’ davvero questa la tanto attesa valorizzazione prevista? Da ultimo, ma non certo per importanza, apprendiamo dalla stampa nazionale, che questa Legge di Bilancio potrebbe prevedere, ma il condizionale è d’obbligo, viste le smentite ufficiose che si rincorrono ogni giorno, anche un taglio significativo sulla futura pensione di infermieri, maestri, dipendenti comunali, medici pubblici e ufficiali giudiziari, che hanno iniziato a lavorare prima del 1996. Anche in questo caso vogliamo vederci chiaro e rispondere a quelle che di certo saranno le legittime preoccupazioni dei nostri iscritti e dei tanti professionisti della sanità”, conclude De Palma.