Le Viette, il dolce di castagne per festeggiare il Natale quando la povertà era di casa

Il bosco, per i liguri, è una striscia di confine che “si coltiva”, frontiera ombrosa tra la vita dell’uomo e la “selva”, la foresta, abitata da creature mostruose, draghi, streghe, spiriti malvagi. E nel bosco, quello ligure, regna “l’erbu”, semplicemente, “l’albero”, il castagno. Non c’è abbastanza terreno, in Liguria, per coltivare grano a sufficienza, e nemmeno altri cereali.

La castagna può essere trasformata in farina che, mescolata con quella poca di grano, crea paste sopraffine, dalle trofiette ai corzetti, dalle lazarene di Vendone alle tagliatelle. La castagna, se seccata, dura a lungo, abbastanza per sfamare durante l’inverno che, nell’entroterra, era più rigido di oggi.

In Val Bormida, in valle Arroscia, in val d’Aveto e in tutta la Liguria montana la castagna era (ed è, in molte zone sol nel ricordo e nei racconti degli anziani), non solo cibo, ma anche cultura, economia, socialità. Racconta Gianpietro Meinero, custode della biodiversità della Val Bormida: “Ed ecco che la castagna assume, oltre ad un valore economico, anche un fortissimo valore umano, oggi senza prezzo. Il processo di raccolta ed essiccazione della castagna era, infatti, un momento socializzante, dove le persone si riunivano per coltivare amicizie, combinare matrimoni o, semplicemente, per raccontare fiabe e storie ai bambini e tramandare tradizioni. L’essiccatoio era quindi un luogo della comunità e di trasmissione della cultura”.

La coltivazione della castagna, infine, voleva (vuole ancor oggi) dire presenza sul territorio, cura dei boschi e conservazione degli stessi.

Grazie alla loro dolcezza le castagne essiccate di Calizzano e Murialdo, Presidio Slow Food in forte rilancio grazie all’azione instancabile di Luca Ghisolfo e degli associati al Presidio. sono decisamente buone e, non a caso, un tempo erano le protagoniste delle Feste natalizie. Dopo la seccatura, infatti, venivano scelte le castagne più grandi per preparare le “viette”, una sorta di dolce da dare ai bambini (altri tempi, altra povertà!) per festeggiare.

Bisogna lasciare cuocere le castagne in acqua per circa cinque ore, tenendo sempre un peso sulla sommità, in modo che i frutti rimangano sommersi. Il risultato è una sorta di dolce, che ricorda i più ricchi e raffinati marron glaces. E visto che siamo a Natale si abbinano ad un moscato d’Asti (lo so, non è ligure, ma per una volta possiamo fare uno strappo…).

